Несмотря на ожидания и намёки со стороны Intel, видеокарта Arc B770 так и не была представлена на выставке Computex 2025. Компания официально подтвердила, что не планирует анонс новых потребительских GPU в этом году. Вместо этого Intel сосредоточилась на рабочей графике и анонсировала две новые видеокарты для профессиональных задач — Arc Pro B50 и B60.

Видеокарты Arc Pro B50 и B60 ориентированы на ИИ-нагрузки

Обе новинки построены на архитектуре Battlemage и используют чип BMG-G21 — тот же, что и в потребительской Arc B580. Однако у B50 и B60 значительно увеличен объём видеопамяти, что критически важно для задач, связанных с машинным обучением и локальным запуском нейросетей.

Arc Pro B60 поддерживает масштабирование до восьми видеокарт в одной системе. Благодаря специализированному ПО от Intel, модели ИИ можно распределять между несколькими GPU с линейным ростом производительности. Такая архитектура стала основой нового решения — Project Battlematrix.

Project Battlematrix — это платформа на базе процессоров Xeon с возможностью установки до восьми B60. Она ориентирована на разработчиков, работающих с LLM-моделями объёмом свыше 70 миллиардов параметров. Intel разрабатывает под неё специализированный Linux-стек с оптимизациями, финальный релиз которого запланирован на конец 2025 года.

Проект реализуется совместно с OEM-партнёрами. Окончательная цена Arc Pro B60 зависит от конкретной реализации. Например, Maxon готовит модель с двумя GPU на одной плате.

Младшая модель, Arc Pro B50, не поддерживает многопроцессорные конфигурации, но сохраняет производительность для лёгких ИИ-задач и типичных рабочих процессов. Это компактная двухслотовая карта с рекомендованной ценой $300. В отличие от B60, она будет продаваться напрямую через Intel.

Первые образцы уже поступили к партнёрам. Массовая доступность ожидается в третьем квартале, а полный функционал — в четвёртом.