Классическая приключенческая игра получит полное визуальное и механическое обновление.

Издательство Microids совместно со студиями Virtuallyz Gaming и Microids Studio Paris анонсировало Syberia Remastered — современную версию культового квеста Бенуа Сокаля. Проект выйдет на PlayStation 5, Xbox Series и ПК (Steam) в четвёртом квартале 2025 года.

Спустя более 20 лет после оригинального релиза игроки вновь встретятся с Кейт Уокер — нью-йоркским юристом, отправившимся в заснежённую деревню во французских Альпах для оформления сделки по продаже старой фабрики автоматонов. Рутинное задание оборачивается глубоким и эмоциональным путешествием по Восточной Европе, где героиня попадает в загадочные и забытые места, сталкивается с необычными персонажами и идёт по следу изобретателя Ганса Воральберга, стремящегося найти последних живых мамонтов на мифическом острове Сибирия.

Syberia Remastered предложит полностью обновлённую графику в современном 3D-исполнении, переработанный интерфейс, улучшенную навигацию и адаптированные под новые стандарты элементы управления. При этом сохраняется оригинальная атмосфера, поэтичный визуальный стиль и медитативный ритм повествования.

Одним из ключевых нововведений станут усовершенствованные механические головоломки. Они были переработаны для более интуитивного и комфортного прохождения, но при этом сохраняют свою важную роль в раскрытии истории Воральберга. Также разработчики обновили каждую локацию вручную, уделив внимание деталям и сохранив художественный почерк Сокаля.

Ремастер станет новым способом познакомиться с первой частью серии, а также дополнит вселенную, уже представленную в играх Syberia: The World Before и Amerzone: The Explorer’s Legacy.