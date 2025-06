Создатель Journey Мэтт Нава возвращается к пустынной эстетике с новой игрой Sword of the Sea. Игра выйдет 19 августа 2025 года и станет доступна на PlayStation 5, и на ПК (через Steam и в Epic Games Store).

Sword of the Sea: интуитивный серфинг по пескам и волнам

Главная механика Sword of the Sea — это серфинг по песчаным дюнам. Игрок управляет персонажем в золотой маске и развевающихся одеждах, скользящим по оранжевым холмам и превращающим пустыню в кристально чистые волны. Управление построено на физике — персонаж реагирует на малейшее движение стика, останавливаясь сразу после его отпускания.

Игровой процесс требует не столько точности, сколько интуиции. Комбинации трюков, прыжки, движение по гигантским цепям, активация пузырей звуковой энергии для разрушения сосудов — всё работает как единое целое. Указания по управлению появляются лишь кратко в момент освоения новых способностей, после чего игрок остаётся один на один с окружающим миром — без маркеров и путеводителей.

Игровой мир и структура — без интерфейса, но с историей

В Sword of the Sea нет привычных указателей. Вместо этого окружающий мир сам ведёт игрока: древние храмы, скрытые проходы и светящиеся сферы подсказывают путь. Одна из задач — собирать орбы, скрытые на крышах и в потайных уголках, чтобы открывать новые области.

Окружающая среда меняется по ходу исследования: песок может внезапно превратиться в воду, по которой плывут рыбы, оставляя мокрые следы в воздухе. В одной из сцен игрок скользит по скелету гигантского существа, собирая золотые камни, встроенные в его позвонки.

Мэтт Нава возвращается к себе — и к пустыне

Руководитель проекта и сооснователь студии Giant Squid Мэтт Нава ранее создал Abzû и The Pathless, но до сих пор оставался в тени своей самой известной работы — Journey. Sword of the Sea стал для него возвращением к собственному художественному языку:

«Я понял, что должен просто быть собой и продолжать исследовать то, что мне действительно близко», — отметил Нава.

По словам разработчика, эта игра «о процессе обучения серфингу, преодолении собственных границ и умении отпускать контроль». Камера специально отдалена, чтобы акцент сместился с персонажа на окружающий мир — ключевое отличие от многих современных игр.

Саундтрек от композитора Journey и динамическое музыкальное сопровождение

Музыку к игре снова написал Остин Уинтори, автор саундтреков к Journey, Abzû и The Pathless. Как и раньше, музыка здесь не просто фоновая, а меняется по мере продвижения игрока. Она подчёркивает развитие сюжета, прогресс и эмоциональные изменения в арке персонажа.

«Это не просто трек для конкретной зоны. Музыка в игре отражает, где вы находитесь, чему учитесь и как развиваетесь», — пояснил Нава.

Sword of the Sea приглашает не просто играть, а растворяться в медитативном ритме, открывая новые уровни интуитивного взаимодействия с игрой — без лишних слов и интерфейса. Осталось дождаться 19 августа.