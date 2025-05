Культовая серия Gears of War, на протяжении почти двух десятилетий бывшая эксклюзивом Xbox, в этом году сделает большой шаг навстречу новым платформам. Ремастер первой части, Gears of War: Reloaded, выйдет 26 августа сразу на PS5, PC (через Steam и Xbox App) и Xbox Series X/S. Это первый случай в истории, когда Gears of War официально выходит на консоли PlayStation.

Что включено в Gears of War: Reloaded

Gears of War: Reloaded — это переработанная версия оригинальной игры 2006 года. Над обновлением работала студия The Coalition (внутреннее подразделение Xbox), совместно с Sumo Interactive и Disbelief. В ремастер включены:

весь ранее вышедший контент, включая бонусный акт в кампании и мультиплеер;

улучшенная графика в 4K с поддержкой HDR , Dolby Vision и Dolby Atmos ;

, и ; 60 кадров в секунду в одиночной кампании и до 120 fps в мультиплеере ;

и до ; кроссплей между всеми платформами и кросс-прогресс с помощью аккаунта Microsoft;

поддержка кооператива по сети и сплит-скрина на одном экране.

Разумеется, релиз состоится и в Game Pass: подписчики Game Pass Ultimate и PC Game Pass получат доступ к игре с первого дня, включая стриминг через Xbox Cloud Gaming.

Бесплатное обновление и цена

Игра будет продаваться по цене $40 (цены в рублях пока не объявлены). Важный бонус: те, кто ранее приобрёл цифровую версию Gears of War: Ultimate Edition, получат обновление до ремастера бесплатно.

Gears of War выходит за пределы Xbox

Выход Reloaded на PlayStation знаменует собой очередной шаг Microsoft по расширению аудитории своих франшиз. Ранее на PS5 уже добрались Hi-Fi Rush и Sea of Thieves, а Forza Horizon 5 также обсуждается в контексте мультиплатформенности.

В то же время Gears of War: Reloaded пока не заявлена для Nintendo Switch 2, хотя слухи о технически упрощённой версии уже есть.

Что дальше?

Microsoft и The Coalition уже работают над новым проектом — Gears of War: E-Day, приквелом основной истории. Его разрабатывают совместно с People Can Fly (авторы Outriders), но даты релиза пока нет.