Одной из ключевых особенностей серии Pixel 10 стала технология Pixelsnap — встроенные в смартфоны магниты стандарта Qi2. Благодаря этому устройства можно использовать с широким спектром аксессуаров Qi2. Компания Ugreen представила новую линейку MagFlow Qi2 25W для быстрой магнитной зарядки.

Все модели Pixel 10 поддерживают беспроводную зарядку Qi2, но есть нюансы. Pixel 10, Pixel 10 Pro и Pixel 10 Pro Fold ограничены мощностью 15 Вт при использовании сертифицированных Qi2-зарядок с адаптером от 20 Вт. А вот Pixel 10 Pro XL получил поддержку Qi2.2, обеспечивающую зарядку на 25 Вт при использовании сертифицированной Qi2.2-зарядки и адаптера от 35 Вт.





Ожидается, что будущая серия iPhone 17 также получит полноценную поддержку Qi2 25 Вт, поэтому новые аксессуары станут универсальными.

Ugreen MagFlow Magnetic Power Bank 10000mAh 25W — это внешний аккумулятор ёмкостью 10 000 мА·ч, который способен заряжать сразу три устройства: одно через магнитную площадку Qi2 (25 Вт), второе — через встроенный USB-C кабель, третье — через порт USB-C. Встроенный кабель поддерживает 30-ваттную двустороннюю зарядку и может использоваться как ремешок для переноски. Powerbank поддерживает стандарты USB PD 3.0, Qualcomm QuickCharge 4.0 и USB PD PPS. Также есть дисплей уровня заряда и комплектный кабель USB-C to USB-C. Цена — $90.





Ugreen MagFlow Magnetic Wireless Charging Pad 25W — компактная магнитная беспроводная зарядка с поддержкой Qi2 25 Вт. Идёт с несъёмным оплётённым кабелем с USB-C. Цена — $40.

Ugreen MagFlow 2-in-1 Magnetic Wireless Charger 25W — универсальное устройство с двумя беспроводными зонами зарядки: 25 Вт для смартфонов Qi2 и 5 Вт для наушников, а также с дополнительным USB-C портом на 5 Вт. Для максимальной скорости потребуется блок питания на 45 Вт. Зарядка имеет складную конструкцию и регулируемую подставку. Цена — $60.



