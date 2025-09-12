Apple выпустила новый аксессуар — MagSafe Battery для iPhone Air, но, как выяснилось, использовать его с другими моделями iPhone практически невозможно.

Почему батарея работает только с iPhone Air

Аксессуар получился очень тонким, длиной почти 5 дюймов. Ключевая особенность — смещённое расположение магнитов. Если у стандартных MagSafe-аксессуаров они находятся ближе к верхней части корпуса, то в новой батарее они расположены по центру. Это сделано для того, чтобы аксессуар корректно крепился к iPhone Air с его высоким модулем камеры.





На других моделях, например на iPhone 16 Pro Max, при правильном совмещении магнитов батарея упирается в камеру. Устройство распознаёт аксессуар и даже фиксирует слабый заряд через воздушный зазор, но использовать такой вариант в реальной жизни невозможно.

«Костыли» для других iPhone

Технически батарею можно прикрепить боком — в таком положении MagSafe продолжает работать. Но пользоваться телефоном с аксессуаром в руке неудобно, поэтому фактически остаётся только класть смартфон с подключённой батареей на стол.





Есть и другой вариант — использовать батарею по проводу через USB-C. В этом случае она сможет подзарядить iPhone или AirPods. Но подключение к iPad Pro или MacBook приведёт к обратному эффекту: аксессуар начнёт заряжаться от устройства.

Характеристики MagSafe Battery для iPhone Air

Несмотря на ограниченную совместимость, батарея впечатляет по параметрам:





(вдвое больше, чем у оригинальной MagSafe Battery Pack на 1460 мА·ч), дополнительный заряд для iPhone Air — 65% ,

, время автономного просмотра видео по оценке Apple — до 40 часов.

Для iPhone 17 Pro Max и других моделей новинка почти бесполезна — на их аккумуляторы она оказывает слишком слабый эффект. Владельцам этих устройств придётся искать альтернативные внешние батареи.