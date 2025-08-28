Huawei может провести насыщенный сентябрь, готовя к анонсу обновлённые наушники-«клипсы» и компактный премиальный планшет. Согласно утечкам в Weibo, эти новинки могут быть представлены вместе с складным Mate XTs.

Инсайдер Digital Chat Station сообщил, что модель FreeClip 2 дебютирует уже в сентябре. Huawei ранее подтвердила, что проведёт презентацию 4 сентября, что усиливает вероятность показа именно там. Первая версия FreeClip вышла в декабре 2023 года по цене 180 долларов, а новое поколение должно предложить улучшенное качество звука, более эффективное шумоподавление и более быструю беспроводную передачу данных. Одним из ключевых апгрейдов может стать поддержка стандарта Nearlink, обеспечивающего заметно более высокую скорость соединения, чем Bluetooth.





Дизайн «C-bridge» сохранится, но добавятся новые цвета: Feather White, Modern Black и Denim Blue. Другой блогер в Weibo намекнул, что Huawei серьёзно улучшила систему шумоподавления.

Digital Chat Station также рассказал о 8,8-дюймовом «тонком и лёгком флагманском» планшете, близком к сертификации. Деталей немного, но акцент сделан на портативность без компромиссов в производительности.





Кроме того, компания готовит MatePad 11.5 (2025). Характеристики включают 120 Гц LCD-экран с разрешением 2456×1600 пикселей, процессор Kirin 8020, аккумулятор на 10,100 мА·ч с быстрой зарядкой 40 Вт. Толщина корпуса составит 6,1 мм, а вес — 515 г. Планшет ориентирован на студентов и повседневное использование, а цена ожидается в районе 400 долларов. Цвета: Space Gray, Island Blue, Frost Silver и Feather Sand Purple.

С FreeClip 2, который будет конкурировать с JBL Sense Pro, и 8,8-дюймовым планшетом, рассчитанным на аудиторию iPad Mini, Huawei расширяет свою экосистему сразу и в нишевых, и в массовых сегментах.



