Apple недавно показала тизер новых наушников Powerbeats Fit. Эта модель сменит Beats Fit Pro, выпущенные ещё в 2021 году. До официального анонса в сеть утекли изображения, раскрывающие дизайн и варианты расцветки.

Согласно утечке, Powerbeats Fit будут доступны в четырёх цветах: чёрном, оранжевом, розовом и бежевом. Дизайн напоминает Fit Pro, а зарядный кейс внешне почти не отличается от предыдущей версии.





Характеристики пока не раскрыты, но ожидается, что новинка получит улучшенное активное шумоподавление, более качественный звук и комфортную посадку.

Тизер Apple также не раскрыл подробностей, но подтверждает спортивную направленность устройства. Запуск Powerbeats Fit намечен на осень, предположительно в ноябре.



