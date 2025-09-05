В апреле 2025 года Motorola выпустила свой первый ноутбук Moto Book 60 с новыми процессорами Intel среднего уровня и качественными дисплеями по доступной цене. Несколько дней назад компания подтвердила выход более мощной версии — Moto Book 60 Pro, оснащённой процессорами Intel Core Ultra Series 2. И вот новый тонкий и лёгкий ноутбук стал доступен в Индии.

Как и в Moto Book 60, Moto Book 60 Pro предлагает лёгкий премиальный корпус с MIL-STD-810H сертификацией, металлический корпус толщиной 1,69 см и весом всего 1,39 кг. Внушительный дисплей тоже остался без изменений — 14-дюймовый OLED с разрешением 2,8K, охватом 100% DCI-P3, пиком яркости 1100 нит и частотой обновления 120 Гц.





Главное обновление коснулось производительности. В то время как модели Moto Book 60 использовали процессоры Intel Core 5 и Core 7 на 10-нм техпроцессе, Moto Book 60 Pro получила Intel Core Ultra 5 или Core Ultra 7 на 3-нм технологии. Они не только быстрее, но и более энергоэффективны. Ноутбук может комплектоваться до 32 ГБ DDR5 ОЗУ и до 1 ТБ SSD M.2 PCIe 4.0.

Ёмкая батарея на 60 Вт·ч поддерживает зарядку по USB-C мощностью 65 Вт. Среди других особенностей — динамики Dolby Atmos, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7, Windows 11 Home и Full HD IR веб-камера.





Цены в Индии начинаются с 64 990 INR за версию с Core Ultra 5 и с 80 990 INR за Core Ultra 7. Возвращаются также яркие и элегантные цвета корпуса Pantone Bronze Green и Pantone Wedgewood.