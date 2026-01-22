В среду компания Ubisoft, известная прежде всего серией Assassin’s Creed, объявила о масштабной реструктуризации, в рамках которой её креативные подразделения будут разделены на пять отдельных направлений. Подготовка к этим изменениям велась около года.

По словам издателя, реорганизация должна помочь компании «вернуть креативное лидерство» и обеспечить «резкий разворот к росту» после нескольких сложных лет, отмеченных слабыми релизами и резким падением стоимости акций. Эти проблемы ранее уже привели к продаже миноритарной доли компании китайскому гиганту Tencent.

Однако само объявление о реструктуризации не поддержало рынок. Как сообщает CNBC, акции Ubisoft обвалились на 33% за утро после публикации новости. На момент написания материала цена одной акции составляет 4,36 евро против 6,64 евро на момент закрытия торгов в среду, то есть падение превысило треть стоимости.

Это самая низкая цена акций Ubisoft за последние 14 лет. В последний раз бумаги компании опускались ниже отметки 5 евро в конце 2011 года. После этого у Ubisoft начался период роста: на протяжении 2010-х годов акции стабильно дорожали, достигнув исторического максимума в 107,90 евро в июле 2018 года. Тогда же компания выпустила такие крупные проекты, как Assassin’s Creed Odyssey, Far Cry 5, The Crew 2 и South Park: The Stick of Truth.

С начала 2020-х годов ситуация изменилась — акции начали постепенно дешеветь. С учётом текущего обвала их стоимость теперь на 95,9% ниже пика 2018 года.





В рамках свежего заявления Ubisoft также сообщила, что ожидает операционный убыток около 1 млрд евро по итогам финансового года, который завершится в марте 2026 года. Это связано в том числе со списанием активов на сумму 650 млн евро, вызванным реструктуризацией.

Кроме того, компания подтвердила отмену шести игр, среди которых оказался и ремейк Prince of Persia: The Sands of Time, а также перенос ещё семи проектов. Параллельно Ubisoft ускоряет программу сокращения расходов и планирует дополнительно снизить фиксированные затраты на 200 млн евро в течение ближайших двух лет.

Руководство не стало напрямую комментировать возможные масштабы увольнений. Финансовый директор Фредерик Дюге отметил, что часть сотрудников будет перераспределена на другие крупные проекты, однако «некоторые могут покинуть компанию».