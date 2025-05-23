Экс-президент США Дональд Трамп вновь наехал на Apple. На этот раз он потребовал переноса производства iPhone в Соединённые Штаты, угрожая 25-процентной пошлиной на устройства, произведённые за рубежом.

В пятничной публикации на платформе Truth Social Трамп заявил, что давно дал понять главе Apple Тиму Куку: iPhone, продаваемые в США, должны производиться внутри страны. В противном случае, по его словам, на компанию будет наложен тариф не менее 25%.

Эта угроза прозвучала на фоне заявления Foxconn — ключевого производственного партнёра Apple — о вложении $1,5 млрд в развитие бизнеса в Индии. Apple уже активно расширяет производство за пределами Китая, реагируя на последствия торговых войн, начатых ещё в первый президентский срок Трампа.

Ранее в мае Тим Кук на отчётном звонке инвесторам сообщил, что большинство iPhone, продаваемых в США, вскоре будут иметь индийское происхождение. Такой шаг позволяет Apple диверсифицировать производственные риски и снизить зависимость от Китая.

CNN отмечает, что Трамп выразил недовольство переездом Apple в Индию ещё на прошлой неделе, находясь с визитом на Ближнем Востоке. Позже, во вторник, он провёл встречу с Тимом Куком, хотя детали беседы остались неизвестны.

Трамп вновь использует тарифы как средство давления на крупные корпорации. Недавно он также атаковал Walmart, потребовав, чтобы ритейлер “сам поглощал пошлины”, а не перекладывал их на плечи потребителей. Этот тренд может стать предвестником ужесточения риторики в преддверии новых выборов и возобновления дискуссий о производственной политике США.