Конгломерат Samsung Group, включающий в себя самые разные бизнес-направления — от производства смартфонов до судостроения, — является ключевым элементом экономики Южной Кореи. Он давно остаётся одним из главных двигателей национального ВВП, и несмотря на успехи других крупных конгломератов, Samsung по-прежнему занимает в этой иерархии особое место.

Согласно последним данным, в прошлом году на долю Samsung Group пришлось 13% от всего ВВП страны, а пять крупнейших конгломератов Южной Кореи в совокупности обеспечили 40% ВВП в 2024 году.

По информации, опубликованной Комиссией по справедливой торговле, выручка Samsung Group в прошлом году составила 331 триллион вон (примерно 237 млрд долларов), благодаря чему компания вновь возглавила национальный бизнес-рейтинг. Продажи Samsung обеспечили 13% ВВП Южной Кореи в 2024 году. На втором месте с заметным отрывом идёт Hyundai Motor Corp. — её выручка в размере 279 трлн вон дала 11% от ВВП. Замыкает тройку SK Hynix: компания, важный конкурент Samsung в сегменте высокоскоростной памяти, с выручкой 20,5 трлн вон и долей в 8,1% ВВП.

Крупнейшие южнокорейские конгломераты оказывают непропорционально большое влияние на экономику страны. По данным одного из отчётов, на пять ведущих групп — Samsung, SK, Hyundai Motors, LG и Lotte — вместе пришлось 1 025 трлн вон (около 718 млрд долларов) выручки, что составляет 40% общего объёма экономического производства Южной Кореи в прошлом году.