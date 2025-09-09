Компания Samsung первой вывела на рынок массовый смартфон со складным экраном и до сих пор предлагает самую широкую линейку подобных устройств. Однако лидерство в сегменте ей удержать не удалось.

По данным Counterpoint Research, во втором квартале 2025 года Samsung заняла лишь третье место по поставкам складных телефонов с долей 9%. На первом месте оказалась Huawei (45%), на втором — Motorola (28%). Год назад расклад был иным: у Samsung было 21%, у Huawei — 32%, у Motorola — 14%.





Эксперты отмечают, что рынок складных смартфонов в значительной мере формируется в Китае, где позиции Huawei усиливаются не только благодаря технологиям и ценам, но и за счёт патриотического фактора.

К падению Samsung привели и другие причины. В Q2 2025 компания предлагала Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6, которые не оправдали ожиданий покупателей. Многие решили дождаться следующего поколения — Fold 7 и Flip 7.





Ситуация изменилась в июле: новые Galaxy Z Fold 7 и Z Flip 7 получили заметные улучшения и сразу стали хитами. Из-за высокого спроса Samsung пришлось увеличить производство: вместо запланированных 320 тысяч Fold 7 в августе выпустили 430 тысяч, а в сентябре планируют собрать 260 тысяч устройств.

Аналитики прогнозируют, что в третьем квартале продажи Galaxy Z вырастут и компания может вернуть себе лидерство. Дополнительным козырем должен стать готовящийся Galaxy Z TriFold — смартфон с тройным складывающимся экраном.



