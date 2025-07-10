После выпуска гипербыстрого седана SU7 Ultra, успешного старта YU7 и недавнего анонса большого кроссовера YU9, можно было бы подумать, что Xiaomi возьмёт паузу. Но, похоже, отдых — это не про них. На прошлой неделе, во время презентации YU7, один вопрос звучал чаще всего: будет ли Ultra-версия? Тогда Xiaomi уклонилась от прямого ответа, заявив, что сосредоточена на производстве и выполнении 300 тысяч заказов на базовую модель.

Ответ, как водится, нашёлся не на официальной презентации, а в интернете. В сеть попали первые фото YU7 Ultra — мощного, но сдержанного внешне электрокроссовера. Судя по всему, он станет самым быстрым серийным SUV в мире, устанавливая новую планку для «семейных ракет».

На снимках можно заметить, что дизайн не стал агрессивным: никаких спойлеров или крыльев. Однако расширенные колёсные арки указывают на увеличенную колею и установку 21-дюймовых колёс от SU7. Сквозь спицы видны те же керамические тормоза с массивными шестипоршневыми суппортами.

Задняя часть почти не отличается от стандартной версии YU7, за исключением более крупных воздухозаборников в нижней части бампера. Спойлер на крыше удлинён, но вписан в общий силуэт без резких линий.





Под капотом — уже известный по SU7 Ultra трёхмоторный силовой агрегат: 1,548 л.с., 1,770 Н·м крутящего момента и аккумулятор ёмкостью 93,7 кВт·ч. Вероятно, Xiaomi применит карбоновые элементы кузова, чтобы снизить массу в 2,400 кг, но полностью соперничать с более лёгким SU7 Ultra кроссовер вряд ли сможет.

Тем не менее, разгон до 100 км/ч, по предварительным данным, займёт менее 2,5 секунд, а максимальная скорость будет ограничена на уровне около 300 км/ч. Ожидается, что Xiaomi повезёт YU7 Ultra на трассу Нюрбургринг, чтобы установить новый рекорд.





Что касается цены, то можно ориентироваться на SU7 Ultra: стоимость будет примерно в два раза выше базовой комплектации. Это около €80,000 — на фоне гиперкаров с миллионными ценниками YU7 Ultra выглядит доступным и при этом невероятно быстрым SUV. Презентация модели ожидается ближе к концу 2025 года, а первые поставки начнутся во втором квартале 2026-го.