Apple представила visionOS 26 — обновление системы для Apple Vision Pro. Обновление расширяет жестовое управление, ввод текста и функции Apple Intelligence.

Новый опыт взаимодействия

Первое, что добавили в обновленный visionOS 26 — виджеты. Их можно размещать в пространстве, чтобы ваше «рабочее место» было более комфортным и многофункциональным. Как бы забавно это не звучало, но вы можете «повесить на стену» какой-нибудь постер или календарь, на стол «поставить» виджет часов — и ваш виртуальный кабинет готов.

Вы и ваши друзья можете смотреть фильмы или играть в пространственные игры прямо в комнате. Это будет полезно и для работы, позволяя пользователям совместно работать над приложениями для визуализации объектов лично или с удалёнными коллегами. Все это все еще звучит как из далекого будущего, но тем не менее уже применимо в нашей жизни.

Часть настроек теперь можно проводить через ваш смартфон.

Вслед за очками виртуальной реальности других компаний у Apple Vision Pro теперь появились аксессуары (включая контроллера PlayStation VR2 Sense), чтобы вам было легче управлять виджетами и рисовать. А еще вы можете детализированно увидеть, как лошадка кушает сено (или быстренько смотаться на Юпитер).