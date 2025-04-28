Крупные медицинские, образовательные и технологические организации России приняли Кодекс этики применения искусственного интеллекта в здравоохранении. Документ уже поддержали Сбер, Яндекс, Пироговский центр, Сеченовский университет, Высшая школа экономики и другие участники отрасли.

Кодекс разработан специально для медицинской сферы. В нём описаны принципы безопасного использования AI-технологий, а также способы защиты прав пациентов при применении новых решений. В документе изложены требования к оценке рисков при внедрении систем искусственного интеллекта, меры по обеспечению безопасности пациентов и общие этические стандарты, которые должны соблюдаться при разработке, тестировании и использовании AI в медицине.

Сергей Жданов, управляющий директор Центра индустрии здоровья Сбербанка, отметил:

«Мы закладываем базовые принципы развития медицинского искусственного интеллекта в России. Для нас важно, чтобы такие технологии использовались этично и безопасно в интересах пациентов и врачей. Сбер уже применяет AI-решения в медицине: системы анализа МРТ и КТ-снимков, цифровые помощники для врачей, телемедицинские сервисы. Кодекс будет обновляться по мере появления новых задач и вызовов».

Работу над документом вели представители медицинского сообщества, научных учреждений, технологических компаний и профильных этических комитетов.

Кодекс этики подписали на международной конференции «Патология свёртывания крови — междисциплинарная проблема», которая прошла 25 апреля в Москве. Среди первых подписантов — Сбер, Яндекс, Национальный НИИ общественного здоровья им. Н.А. Семашко, Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, НМХЦ им. Н.И. Пирогова, Институт репродуктивной медицины им. В.И. Кулакова, НИУ ВШЭ, Медицинский университет МГИМО-МЕД, образовательная платформа «Нетология», разработчик медицинских решений «Брейнфон» и другие.

Ожидается, что в ближайшее время к инициативе присоединятся новые участники, работающие в области медицины и цифровых технологий.