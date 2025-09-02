До официального релиза Vivo X300 остаётся месяц, но в сети уже появились новые подробности о дизайне и характеристиках серии. Известный инсайдер Digital Chat Station на Weibo раскрыл первые изображения и ключевые детали о будущих флагманах.

Новый дизайн с круглым блоком камеры

По данным источника, смартфоны линейки Vivo X300 получат крупный круглый модуль основной камеры, который будет выглядеть аккуратнее за счёт уменьшенного декоративного кольца.





Оба устройства — Vivo X300 и X300 Pro — будут оснащены плоскими дисплеями с закруглёнными углами и более тонкими рамками, чем у iPhone 16 Pro Max. Также упоминается переработанный интерфейс системы, которому приписывают «Apple-подобный» стиль.

Характеристики Vivo X300 и X300 Pro (по слухам)

Смартфоны серии X300 должны первыми в мире получить процессор Dimensity 9500.





Vivo X300:

экран 6,3 дюйма с разрешением 1,5K;

основная камера — 200 Мп Samsung HPB (1/1,4″),

сверхширокоугольная камера — 50 Мп,

перископический телеобъектив на 50 Мп с 3-кратным оптическим зумом.

Vivo X300 Pro:





экран 6,8 дюйма с разрешением 1,5K;

основная камера — Sony LYT-828,

сверхширокоугольная — 50 Мп,

перископический телеобъектив 200 Мп Samsung HPB с призмой для увеличенного зума.

Когда ждать релиз

По данным инсайдеров, в октябре компания представит Vivo X300 и X300 Pro. Старшая версия Vivo X300 Ultra выйдет позже — в 2026 году.