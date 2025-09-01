Vivo готовится представить в октябре серию флагманских смартфонов X300. Компания уже начала раскрывать ключевые характеристики, и сегодня менеджер продукта Han Boxiao официально подтвердил детали основной камеры Vivo X300. Дополнительную информацию о других сенсорах раскрыл инсайдер Digital Chat Station.

Основная камера Vivo X300

Главной особенностью новинки станет 200-мегапиксельный сенсор Samsung HPB — эксклюзивная версия HP9, созданная специально для Vivo. Буква «B» в названии указывает на использование уникального синего фильтра.





Модуль размером 1/1,4 дюйма поддерживает съёмку с фокусным расстоянием 23 мм и разрешением 200 Мп, а также режим 50 мм с 50 Мп. Камера оснащена оптической стабилизацией изображения уровня CIPA 4.5. Дополнительно применяются голубое стекло и покрытие Zeiss T*, которые уменьшают блики и ореолы. Эта камера пришла на смену сенсору Sony IMX921, использовавшемуся в Vivo X200.

Перископ и сверхширокий модуль

По данным Digital Chat Station, перископический телеобъектив Vivo X300 построен на базе сенсора Sony IMX885 формата 1/2 дюйма и оснащён объективом с трёхкратным оптическим зумом (70 мм). В отличие от «корабельного» дизайна, компания применяет схему со светоотражающей призмой. Поддерживается и съёмка в макрорежиме через телеобъектив.





Систему дополняет 50-мегапиксельная сверхширокоугольная камера. По слухам, она может быть основана на сенсоре Samsung JN1 или JN5.

Версия Vivo X300 Pro

Флагманская версия X300 Pro, по данным утечек, получит основной сенсор Sony LYT-828 на 50 Мп, сверхширокоугольный модуль на 50 Мп и перископическую камеру на 200 Мп.





Дата релиза и процессор

Ожидается, что Vivo X300 и X300 Pro станут первыми смартфонами на базе процессора MediaTek Dimensity 9500. Презентация состоится в октябре в Китае.