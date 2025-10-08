Похоже, Samsung вдохновилась последними идеями Apple в области дизайна. В сеть попали новые рендеры флагмана Galaxy S26 Ultra, на которых устройство показано в ярко-оранжевом цвете — почти идентичном оттенку «Cosmic Orange» из линейки iPhone 17 Pro, представленной всего месяц назад.

Изображения, опубликованные сегодня на платформе X, демонстрируют Galaxy S26 Ultra в трёх цветах: серебристом, золотом и новом оранжевом. Именно последний вызвал наибольший интерес — пользователи сразу заметили сходство с недавним «яблочным» релизом.

Издание India Today Tech даже пошутило, назвав это явление «эффектом Cosmic Orange» и отметив, что новый цвет Apple, возможно, уже влияет на решения её главного конкурента. Такое случается нередко — когда определённый стиль или оттенок становится популярным, другие бренды быстро подхватывают тренд, адаптируя его под себя.

Тем не менее, стоит учитывать, что источник утечки не подтверждён, а изображения вполне могут быть сгенерированы нейросетью для привлечения внимания. Обычно Samsung придерживается более сдержанной палитры для своих топовых моделей, поэтому появление ярко-оранжевого варианта действительно выглядело бы неожиданно.

С другой стороны, подобные утечки нередко основываются на реальных данных — иногда преднамеренно «просочившихся» от самих производителей. Мы уже видели, как решения Samsung, вроде сверхтонкого корпуса S25 Edge, становились ориентирами для всей индустрии. Поэтому полностью исключать появление насыщенного оранжевого S26 Ultra пока рано.





Что касается характеристик, существенных изменений по сравнению с S25 Ultra не ожидается. По слухам, смартфон сохранит ту же систему камер и аккумулятор, а обещанная поддержка быстрой зарядки на 60 Вт (вместо 45 Вт) пока не прошла сертификацию. Основной акцент, вероятно, сделают на функциях, основанных на искусственном интеллекте. Официальный анонс Galaxy S26 Ultra ожидается в январе 2026 года.