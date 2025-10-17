Компания Huawei вместе с новым складным смартфоном Nova Flip S представила в Китае модель Nova 14 Vitality Edition. Это уже пятая версия в линейке Nova 14, которая занимает место чуть выше недавно выпущенного Nova 14i.

Смартфон оснащен 6,7-дюймовым плоским OLED-дисплеем с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Яркость экрана достигает 1100 нит. Устройство получило тонкие рамки и лаконичный дизайн: у белой и синей моделей матовое стекло, а у черной — гладкая задняя панель. Толщина корпуса составляет 7,15 мм, вес — 191 грамм.

Nova 14 Vitality Edition работает на HarmonyOS 5.1 и доступен в версиях с 256 ГБ и 512 ГБ встроенной памяти. Huawei не раскрыла, какой процессор установлен в устройстве.

Основная камера состоит из 50-Мп RYYB-сенсора с оптической стабилизацией и 8-Мп сверхширокоугольного объектива. Фронтальная камера имеет разрешение 50 Мп и используется для селфи и видеозвонков.

Смартфон оснащен аккумулятором ёмкостью 5500 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 66 Вт. Также предусмотрена защита от пыли и влаги по стандарту IP65, боковой сканер отпечатков пальцев и ИК-порт. Устройство поставляется с HarmonyOS 5.1 из коробки.





Huawei Nova 14 Vitality Edition поступит в продажу 24 октября. Версия с 256 ГБ памяти оценена в 2149 юаней (около 300 долларов), а вариант с 512 ГБ — в 2449 юаней (около 345 долларов).