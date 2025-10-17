Huawei официально представила в Китае складной смартфон Nova Flip S. Новинка стала преемником оригинального Nova Flip, но главное — она получила значительно более низкую цену.

Линейка Nova традиционно считается более доступной серией Huawei, однако первый Nova Flip стартовал с довольно высокой цены — 5 288 юаней (около 740 долларов). Новый Nova Flip S стоит от 3 488 юаней (примерно 490 долларов), что делает его самым доступным складным устройством бренда на китайском рынке.

С точки зрения дизайна, Nova Flip S практически не отличается от предшественника: он сохранил толщину 6,9 мм, вес 195 граммов и узнаваемую конструкцию корпуса. При этом Huawei добавила новые цветовые варианты — «Небесно-голубой» и «Песочно-чёрный с перламутром». Также доступны прежние оттенки — «Новый зелёный», «Белый ноль», «Сакура» и «Звёздный чёрный».

Внешний экран остался тем же — квадратный 2,14-дюймовый дисплей с разрешением 480×480 пикселей. Он поддерживает динамические темы, забавные анимации с питомцами, пользовательские обои и интерактивные окна вызовов. Пользователь также может закреплять на нём приложения для быстрого доступа — например, погоду, расписание или оплату по QR-коду. Функция «живых окон» позволяет отображать актуальную информацию, такую как статус рейса или доставка еды.

Основной внутренний экран — 6,9-дюймовый LTPO-дисплей с разрешением 1136×2698 пикселей и адаптивной частотой обновления 1-120 Гц. Благодаря механизму шарнира «каплевидного» типа, складка почти незаметна, а сертификация швейцарской SGS гарантирует надёжность до 1,2 миллиона сгибаний.





Смартфон оснащён аккумулятором ёмкостью 4400 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки 66 Вт, боковым сканером отпечатков пальцев и защитой от случайных брызг.

Основная камера включает 50-мегапиксельный сенсор (f/1.9) и 8-мегапиксельный ультраширокоугольный объектив (f/2.2). Фронтальная камера на 32 Мп поддерживает запись видео в 4K с электронной стабилизацией (AIS).

Работает устройство под управлением HarmonyOS 5.1, однако Huawei не раскрыла, какой именно процессор используется в модели.

Nova Flip S предлагается в двух вариантах: версия с 256 ГБ памяти стоит 3 488 юаней (около 490 долларов), а модель с 512 ГБ — 3 788 юаней (около 530 долларов).