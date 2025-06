Honor анонсировала дату презентации нового складного смартфона Magic V5, который станет самым тонким устройством в истории бренда. Компания опубликовала тизер, где указана официальная дата запуска — 2 июля 2025 года.

Новинка станет прямым конкурентом ожидаемого Galaxy Z Fold 7 от Samsung. Honor подчёркивает, что Magic V5 будет самым лёгким и тонким складным смартфоном на рынке, а также получит расширенные функции на базе искусственного интеллекта. Устройство обещает «производительность уровня ПК» и интеграцию с другими брендами.

В прошлом году Honor уже установила рекорд, выпустив Magic V3 толщиной всего 9,3 мм в сложенном виде. Это всего на миллиметр толще, чем стандартный моноблок Pixel 9 — впечатляющий результат для устройства с такими характеристиками.

Теперь компания нацелена побить собственный рекорд. На тизере Magic V5 изображён в закрытом положении — видны кнопки питания и регулировки громкости, а толщина корпуса визуально минимальна. Хотя точные размеры пока не раскрыты, Honor прямо указывает на то, что Magic V5 станет её самым тонким складным смартфоном.

В тизере подчёркивается ключевая роль искусственного интеллекта. Magic V5 называют «самым мощным AI-смартфоном» бренда. Что именно за функции будут реализованы — пока неизвестно, но слоганы в изображении намекают на продвинутую интеллектуальную начинку:

Create the most powerful AI smart phone

The thinnest and lightest foldable

| All-brand interconnection | PC-level productivity