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Honor анонсировала дату презентации нового складного смартфона Magic V5, который станет самым тонким устройством в истории бренда. Компания опубликовала тизер, где указана официальная дата запуска — 2 июля 2025 года.

Новинка станет прямым конкурентом ожидаемого Galaxy Z Fold 7 от Samsung. Honor подчёркивает, что Magic V5 будет самым лёгким и тонким складным смартфоном на рынке, а также получит расширенные функции на базе искусственного интеллекта. Устройство обещает «производительность уровня ПК» и интеграцию с другими брендами.

Содержание
1. Самый тонкий складной смартфон Honor
2. Фокус на ИИ и кроссплатформенные возможности
3. Конкуренция с Samsung и глобальный запуск

Самый тонкий складной смартфон Honor

В прошлом году Honor уже установила рекорд, выпустив Magic V3 толщиной всего 9,3 мм в сложенном виде. Это всего на миллиметр толще, чем стандартный моноблок Pixel 9 — впечатляющий результат для устройства с такими характеристиками.

Теперь компания нацелена побить собственный рекорд. На тизере Magic V5 изображён в закрытом положении — видны кнопки питания и регулировки громкости, а толщина корпуса визуально минимальна. Хотя точные размеры пока не раскрыты, Honor прямо указывает на то, что Magic V5 станет её самым тонким складным смартфоном.

honor magic v5 teaser header.jpg

Фокус на ИИ и кроссплатформенные возможности

В тизере подчёркивается ключевая роль искусственного интеллекта. Magic V5 называют «самым мощным AI-смартфоном» бренда. Что именно за функции будут реализованы — пока неизвестно, но слоганы в изображении намекают на продвинутую интеллектуальную начинку:

Create the most powerful AI smart phone
The thinnest and lightest foldable
| All-brand interconnection | PC-level productivity

Речь идёт о полноценной поддержке сценариев кросс-устройственного взаимодействия и увеличенной продуктивности, аналогичной уровню ПК.

Конкуренция с Samsung и глобальный запуск

Honor также недвусмысленно намекает на конкуренцию с Galaxy Z Fold 7, заявляя о стремлении обойти Samsung в категории складных флагманов. Z Fold 7, согласно утечкам, тоже станет самым тонким в истории линейки.

Официальная презентация Honor Magic V5 состоится 2 июля. Первым рынком станет Китай, но ожидается и глобальный релиз. В США новинка, как и предыдущие модели бренда, вероятно, не появится.

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