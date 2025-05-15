В настоящее время ускорители серии AMD Instinct MI300 ориентированы как на искусственный интеллект, так и на высокопроизводительные вычисления (HPC), что делает их универсальными, но одновременно ограничивает максимальную производительность для каждой из рабочих нагрузок. В следующем поколении серии Instinct MI400 AMD планирует представить отдельные процессоры для ИИ и HPC, чтобы максимально повысить эффективность каждой задачи, сообщает SemiAnalysis. Однако такой подход может столкнуться с проблемами масштабируемости вычислительных графических процессоров.

Планируется выпуск моделей Instinct MI450X для ИИ и Instinct MI430X для HPC примерно во второй половине 2026 года. Оба устройства будут основаны на подмножествах архитектуры CDNA Next, но будут адаптированы под специфические требования: MI450X — для вычислений низкой точности (FP4, FP8, BF16), а MI430X — для задач высокой точности (FP32, FP64). Такой подход позволит AMD исключить из каждого процессора ненужную логику: в MI450X — логику FP32 и FP64, а в MI430X — логику FP4, FP8 и BF16, что освободит место на кристалле для более эффективных компонентов.

Кроме оптимизации рабочих нагрузок, ускорители серии AMD Instinct MI400 получат поддержку не только Infinity Fabric, но и нового соединения UALink — технологии, предназначенной конкурировать с NVLink от NVIDIA. Однако внедрение UALink связано с серьезными сложностями.

Поддержка UALink в 2026 году будет ограничена из-за отсутствия соответствующего коммутационного кремния от внешних поставщиков, таких как Astera Labs, Auradine, Enfabrica и XConn. В результате модели Instinct MI430X смогут использоваться только в небольших конфигурациях с топологиями типа сетка или тор, поскольку в следующем году коммутаторов UALink не будет. AMD не разрабатывает собственные коммутаторы UALink и полностью зависит от партнеров, что создает риски задержек.

Разработка UALink сталкивается с задержками из-за сложностей стандартизации. По данным SemiAnalysis, крупные производители микросхем, такие как Broadcom, считают рынок таких коммутаторов слишком узким и не выделяют достаточных ресурсов для ускорения их выпуска. В то же время инициативы по развитию сети Ultra Ethernet продвигаются быстрее и уже имеют доступное оборудование.

В рамках борьбы за рынок против Nvidia AMD планирует представить системы на базе решений Instinct MI450X IF64 и MI450X IF128 с поддержкой Infinity Fabric через Ethernet. Эти системы могут конкурировать с платформами Nvidia VR200 NVL144 во второй половине 2026 года, хотя окончательный облик новых решений еще предстоит увидеть.