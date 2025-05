6 мая 2025 года — Группа компаний М.Видео-Эльдорадо совместно с бренд-медиа М.Клик провела тематический опрос среди геймеров, чтобы выяснить, какие видеоигры пользовались наибольшей популярностью у россиян в длинные майские выходные. Результаты показали: почти каждый второй участник опроса планировал посвятить праздничные дни видеоиграм.

Онлайн-проекты и одиночные хиты: главные тренды майских

Среди более 1100 опрошенных пользователей, 569 человек (49,5%) назвали себя активными геймерами. Ещё 14% признались, что играют нерегулярно, но не прочь посвятить время геймингу в праздники. Полный отказ от игр отметили 36,26% респондентов.

На первом месте по популярности оказались онлайн-игры: за них проголосовали 28,28% участников. Пользователи объясняли это тем, что в обычные будни у них не хватает времени на сетевые проекты, тогда как длинные выходные — идеальный повод с головой погрузиться в MMO, шутеры и другие онлайн-форматы.

На втором месте — легендарные одиночные тайтлы. Примерно 18,08% геймеров выбрали такие игры, как The Witcher 3, Mass Effect и другие «вечные» истории, которые удобно проходить в личном темпе.

Выбор вне категорий: от GTA и Roblox до Honkai и Subnautica

Почти 20% респондентов выбрали вариант «Другое» и указали свои любимые тайтлы. Среди них — GTA V и San Andreas, Minecraft, Roblox, CS 2, The Sims, Skyrim AE, Subnautica и Honkai: Star Rail. Такой разброс говорит о высокой игровой разноплановости аудитории — от олдскульных хитов до актуальных free-to-play и песочниц.

Новинки интересуют, но без ажиотажа

Свежие релизы тоже нашли своего зрителя: 14,87% геймеров намеревались в праздники попробовать Kingdom Come: Deliverance 2, Split Fiction, Assassin’s Creed Shadows и The Last of Us Part II Remastered. А вот самые последние релизы, специально приуроченные к маю, пока не привлекли большого внимания — их выбрали всего 2,62% участников.

ПК лидирует, смартфоны догоняют

Опрос также затронул выбор игровых платформ. Как и ожидалось, ПК остаётся основным выбором — его предпочли 66,17% участников. На втором месте оказались смартфоны и портативные консоли (17,07%). PlayStation уверенно удерживает третье место с результатом 12,87%. А вот Xbox и Nintendo Switch набрали лишь 2,4% и 1,5% соответственно.

Самые ожидаемые игры 2025 года

Пользователям также задали вопрос о самых ожидаемых играх года. Лидером стал вариант «Другое» (43,43%), в котором чаще всего упоминались GTA VI, Subnautica 2, Hollow Knight: Silksong, Silent Hill F и другие амбициозные тайтлы. На втором и третьем местах — Mafia: The Old Country (22,22%) и DOOM: The Dark Ages (21,89%)соответственно.

Любопытно, что 13% участников опроса признались: они вообще не ждут новых релизов и предпочитают играть в уже знакомые и проверенные игры.