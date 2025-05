Российская команда энтузиастов выпустила фэнтезийную RPG «Струны судьбы XI: Волшебный сон» — игру, вдохновлённую легендарными сериями Might and Magic, Wizardry и Legend of Grimrock. Проект предлагает возвращение к золотой эпохе ролевых игр с упором на глубокий лор, пошаговые бои и ручную проработку мира. «Волшебный сон» — это не просто олдскульная RPG, а настоящее приключение с душой, созданное геймерами для геймеров.

Два мира, одна судьба

События игры разворачиваются на загадочной планете Литея, где магия и технологии сосуществуют на фоне надвигающейся катастрофы. Игрокам предстоит исследовать открытый мир, столкнуться с древним злом и распутать цепочку мистических снов, связывающих героев между собой.

Мир создавался вручную, а не процедурно, чтобы каждая локация ощущалась живой и уникальной. «Струны судьбы XI» — дебютный проект компании «МИРТЕК», известной в ИТ-сфере как разработчик решений для энергетики. Расширяя свои горизонты, «МИРТЕК» поддержала разработку RPG, которую создаёт компактная команда: программист, два художника и сценарист с опытом в настольных ролевых играх.

Что предлагает игра

Ручной открытый мир 2,5×2,5 км (в будущем — до 5×5 км в DLC)

2,5×2,5 км (в будущем — до 5×5 км в DLC) 100+ квестов , связанных с общим сюжетом и личными историями персонажей

, связанных с общим сюжетом и личными историями персонажей 600+ NPC с уникальными диалогами и судьбами

с уникальными диалогами и судьбами 15+ подземелий , спрятанных в разных уголках мира

, спрятанных в разных уголках мира 30 видов врагов с различной тактикой

с различной тактикой Гибкая настройка персонажа, как в классических RPG

Боевая система пошаговая, с акцентом на тактические решения и сложность, которая поощряет внимательных игроков. Визуально игра выполнена в стиле «олдскул 3D» — в духе Legend of Grimrock, с акцентом на атмосферу, а не на графику ради графики.

Будущее саги

«Волшебный сон» — первая часть крупной ролевой саги. Уже запланированы два DLC, которые раскроют финальные тайны мира Литеи и завершат сюжетную арку. Разработчики обещают расширение мира, новые классы, врагов и сюжетные повороты.

Игра уже доступна на платформе VK Play, а летом ожидается релиз в Steam. Поддерживаются русский и английский языки.