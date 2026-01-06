Беспроводные механические клавиатуры Keychron всегда отличались неплохой автономностью, пусть и не рекордной. Например, в тестах Keychron Q13 Max проработала около 83 часов, чего хватает на одну-две рабочие недели, но при этом зарядку всё равно приходится подключать примерно раз в месяц. Похожая ситуация и с Keychron K4 HE, показавшей около 100 часов стабильной работы. Однако новые флагманские клавиатуры компании обещают вывести автономность на совершенно иной уровень — речь уже идёт о месяцах между зарядками, а не о неделях.

Новые механические клавиатуры Keychron Q Ultra сохраняют все привычные возможности беспроводного подключения и настройки через Keychron Launcher, знакомые по серии Max, но переходят на прошивку ZMK. Она известна своей высокой энергоэффективностью и часто используется в лёгких раздельных эргономичных клавиатурах. Именно благодаря ей Keychron заявляет автономность до 660 часов. Точная ёмкость аккумуляторов пока не раскрывается, однако известно, что первыми в линейке Q Ultra выйдут модели Q1 Ultra, Q3 Ultra и Q6 Ultra. Они отличаются раскладками, но используют одинаковую конструкцию с gasket-креплением, общую внутреннюю архитектуру и схожие технические характеристики.

Keychron Q6 Ultra — это полноразмерная беспроводная механическая клавиатура с цифровым блоком, полноценным навигационным кластером и увеличенной клавишей нуля. Над цифровым блоком расположены макроклавиши, а в ряду функциональных клавиш имеется настраиваемый энкодер. Модель Q3 Ultra использует TKL-раскладку: цифрового блока здесь нет, но стрелки, навигационные клавиши и энкодер сохранены. Q1 Ultra выполнена в формате 75% — она также оставляет стрелки и регулятор, но жертвует частью навигационных клавиш и делает компоновку более компактной.

Все клавиатуры серии Q Ultra получили алюминиевый корпус, выфрезерованный на станке с ЧПУ, gasket-крепление, внутренние демпфирующие вставки и обновлённый алюминиевый энкодер. Его дизайн напоминает регулятор у Keychron Q1 HE 8K, но не является его полной копией. Используются фирменные кейкапы Keychron KSA из двойного литья PBT с ретро-дизайном, которые хорошо зарекомендовали себя в предыдущих моделях. Частота опроса составляет 8 000 Гц — параметр, который вряд ли заметят даже геймеры, но который постепенно становится новым стандартом. Подключение осуществляется по 2,4 ГГц, Bluetooth и через провод USB Type-C.

Клавиатуры Keychron Q Ultra будут продаваться в официальном онлайн-магазине компании. Модели Q1 Ultra и Q3 Ultra оценены в 229,99 доллара, а Q6 Ultra — в 239,99 доллара.





Одновременно с этим Keychron представила более доступную серию V Ultra, которая заимствует большую часть нововведений Q Ultra, но использует упрощённый корпус и другие кейкапы. В линейку входят V1 Ultra с раскладкой 75%, V3 Ultra в формате TKL и V5 Ultra с компоновкой 1800 вместо полноразмерной, как у Q6 Ultra. V5 Ultra сохраняет цифровой блок и настраиваемый энкодер, но использует клавишу нуля шириной 1u и урезанный набор навигационных клавиш, размещённых над цифровым блоком. Такая компоновка напоминает Epomaker Galaxy 100, но занимает ещё меньше места, освобождая дополнительное пространство для мыши.

Серия V Ultra отличается и рядом других деталей. В частности, здесь используются кейкапы профиля OSA, также выполненные из двойного PBT-пластика. По ощущениям они ближе к профилям Cherry или OEM и заметно отличаются от KSA. Пластиковый корпус делает клавиатуры легче и удобнее для переноски.

Беспроводные клавиатуры Keychron V1 Ultra, V3 Ultra и V5 Ultra поступят в продажу в конце января, хотя точная дата запуска пока не объявлена. Они будут доступны в чёрном и белом цветах с минималистичным дизайном и красной акцентной клавишей Escape. Стоимость V1 Ultra и V3 Ultra составит 114,99 доллара, а V5 Ultra — 119,99 доллара.

Вместе с новыми клавиатурами Keychron также официально выпускает переключатели Silk POM. Они полностью изготовлены из материала POM (полиоксиметилен, также известный как Delrin), который становится всё популярнее среди энтузиастов механических клавиатур. Благодаря низкому коэффициенту трения такие переключатели обеспечивают особенно плавный ход клавиш. Новые клавиатуры серий Q Ultra и V Ultra будут предлагаться с линейными и тактильными переключателями Silk POM, фактически заменяющими прежние варианты Keychron Red, Brown и Banana.