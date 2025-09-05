На выставке IFA 2025 в Берлине Samsung анонсировала новый робот-пылесос Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra — первую модель в линейке Jet Bot с премиальным брендингом Ultra.

Умнее и автономнее предшественников

Ранее бренд Ultra использовался в беспроводных пылесосах Samsung, например, в Bespoke AI Jet Ultra. Теперь компания перенесла его на роботизированные модели.





Новый Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra стал частью линейки Jet Bot и получил улучшенную систему распознавания объектов. Главное новшество — умение определять жидкости, включая прозрачные. В зависимости от настроек робот либо объедет такие участки, либо очистит их в режиме влажной уборки.

Технологии и безопасность

Хотя компания не раскрыла всех характеристик, предполагается, что новинка близка по возможностям к Jet Bot Combo AI. При этом Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra получил обновлённую систему AI Object Recognition.





Samsung также заявила, что модель соответствует стандарту Diamond-level security по оценке Underwriters Laboratories.

Когда ждать в продаже

На данный момент компания не сообщила точные сроки выхода и цену Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra.Однако уже ясно, что это самый «умный» робот-пылесос Samsung на сегодняшний день и потенциальный флагман серии.



