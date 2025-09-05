IFA 2025: Samsung представила робот-пылесос Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra с распознаванием жидкостей
На выставке IFA 2025 в Берлине Samsung анонсировала новый робот-пылесос Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra — первую модель в линейке Jet Bot с премиальным брендингом Ultra.
Умнее и автономнее предшественников
Ранее бренд Ultra использовался в беспроводных пылесосах Samsung, например, в Bespoke AI Jet Ultra. Теперь компания перенесла его на роботизированные модели.
Новый Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra стал частью линейки Jet Bot и получил улучшенную систему распознавания объектов. Главное новшество — умение определять жидкости, включая прозрачные. В зависимости от настроек робот либо объедет такие участки, либо очистит их в режиме влажной уборки.
Технологии и безопасность
Хотя компания не раскрыла всех характеристик, предполагается, что новинка близка по возможностям к Jet Bot Combo AI. При этом Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra получил обновлённую систему AI Object Recognition.
Samsung также заявила, что модель соответствует стандарту Diamond-level security по оценке Underwriters Laboratories.
Когда ждать в продаже
На данный момент компания не сообщила точные сроки выхода и цену Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra.Однако уже ясно, что это самый «умный» робот-пылесос Samsung на сегодняшний день и потенциальный флагман серии.