После 18 лет производства легендарный спорткар Nissan GT-R R35 официально отправлен в историю. С 2007 года на заводе в Тотиги было собрано около 48 тысяч экземпляров, и теперь выпуск модели завершён. Последняя машина — Premium T-Spec в цвете Midnight Purple — уже нашла владельца в Японии.

«Это не прощание навсегда»

Глава Nissan Иван Эспиноса подтвердил, что культовое имя GT-R ещё вернётся:





«Это не прощание с GT-R навсегда. Наша цель — однажды вернуть имя GT-R на дороги», — заявил он.

Однако точных сроков ждать не стоит: «План пока не финализирован. Всё, что я могу попросить у фанатов, — это терпение. GT-R эволюционирует и однажды появится вновь».

Похожие заявления ранее делали и другие топ-менеджеры компании. Так, на Нью-Йоркском автосалоне в апреле 2025 года представитель Nissan USA Понз Пандикутира уверенно сказал: «GT-R вернётся, без сомнений».





Каким может быть R36

Nissan пока не раскрывает деталей, но намёки уже были. На Japan Mobility Show 2023 в Токио компания представила концепт Hyper Force — электрокар с 1341 л.с., твёрдотельными батареями и максимальной скоростью 200 миль/ч (322 км/ч).

Будет ли новый GT-R полностью электрическим или сохранит ДВС хотя бы на одно поколение — вопрос открытый.





Сложности Nissan

Возрождение суперкара осложняется тяжёлым финансовым положением Nissan. Компания реализует план Re:Nissan:

закрытие 7 заводов ,

, сокращение 20 000 рабочих мест ,

, уменьшение числа платформ с 13 до 7,

сокращение номенклатуры деталей на 70%.

На этом фоне дорогостоящий нишевый спорткар не может быть приоритетом. Но руководство Nissan подчёркивает: GT-R R36 всё же входит в долгосрочную стратегию.



