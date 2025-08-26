После 18 лет производства легендарный спорткар Nissan GT-R R35 официально отправлен в историю. С 2007 года на заводе в Тотиги было собрано около 48 тысяч экземпляров, и теперь выпуск модели завершён. Последняя машина — Premium T-Spec в цвете Midnight Purple — уже нашла владельца в Японии.
Глава Nissan Иван Эспиноса подтвердил, что культовое имя GT-R ещё вернётся:
«Это не прощание с GT-R навсегда. Наша цель — однажды вернуть имя GT-R на дороги», — заявил он.
Однако точных сроков ждать не стоит: «План пока не финализирован. Всё, что я могу попросить у фанатов, — это терпение. GT-R эволюционирует и однажды появится вновь».
Похожие заявления ранее делали и другие топ-менеджеры компании. Так, на Нью-Йоркском автосалоне в апреле 2025 года представитель Nissan USA Понз Пандикутира уверенно сказал: «GT-R вернётся, без сомнений».
Каким может быть R36
Nissan пока не раскрывает деталей, но намёки уже были. На Japan Mobility Show 2023 в Токио компания представила концепт Hyper Force — электрокар с 1341 л.с., твёрдотельными батареями и максимальной скоростью 200 миль/ч (322 км/ч).
Будет ли новый GT-R полностью электрическим или сохранит ДВС хотя бы на одно поколение — вопрос открытый.
Сложности Nissan
Возрождение суперкара осложняется тяжёлым финансовым положением Nissan. Компания реализует план Re:Nissan:
- закрытие 7 заводов,
- сокращение 20 000 рабочих мест,
- уменьшение числа платформ с 13 до 7,
- сокращение номенклатуры деталей на 70%.
На этом фоне дорогостоящий нишевый спорткар не может быть приоритетом. Но руководство Nissan подчёркивает: GT-R R36 всё же входит в долгосрочную стратегию.