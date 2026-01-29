Обновление iOS 26 добавило в Apple Music функции фонетического произношения и построчного перевода текстов песен. Эти возможности помогают петь иностранные композиции без знания языка и понимать смысл любимых треков, но доступны только на iPhone и iPad.

iOS 26 добавила в Apple Music фонетические подсказки произношения и построчный перевод текстов

Функции работают исключительно на iPhone и iPad, недоступны на Apple TV и macOS

Переводы используют предпочитаемые языки из настроек устройства

Как открыть тексты песен в Apple Music

Прежде чем использовать новые функции, нужно научиться открывать тексты. На iPhone, iPad или Mac откройте приложение Apple Music и найдите нужную композицию. Нажмите на трек, затем тапните кнопку текстов внизу около элементов управления — она выглядит как кавычка в облачке речи.

Для многих композиций появятся синхронизированные по времени тексты. Популярные песни последних лет часто получают тексты в стиле караоке с подсветкой в нужный момент. Однако не все композиции поддерживают временную синхронизацию — некоторые просто показывают список строк, а другие вообще не имеют текстов.

Переключение между переводом и произношением

Функции фонетического произношения и перевода доступны исключительно на iPhone или iPad. Просмотреть их на Apple TV или в Apple Music для macOS невозможно.

Откройте Apple Music на iPhone или iPad и найдите композицию, для которой хотите увидеть фонетические подсказки. Нажмите на трек, затем тапните кнопку текстов внизу около элементов управления. По умолчанию при наличии фонетических подсказок для транскрибированных синхронизированных текстов они отобразятся под строками.





Чтобы переключиться на переведённые тексты, нажмите кнопку перевода слева от элементов управления Apple Music, затем выберите «Показать перевод». Теперь можно узнать смысл любимых композиций или петь вместе с исполнителем без знания языка.

Не каждая песня имеет фонетические подсказки произношения, как и не все композиции доступны с переводами. Переводы используют предпочитаемые языки из настроек iPhone или iPad.