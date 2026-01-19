Электромобили постепенно уходят от споров о том, у кого больше батарея или самый продвинутый экран. В Китае автопроизводители выбирают более жёсткий способ доказать свои возможности — испытания на выносливость. В рамках такого теста электроседан нового поколения Xiaomi SU7 Max выехал на скоростной трек, чтобы определить, какое расстояние он способен преодолеть за одни сутки. По итогам 24 часов непрерывного движения и подзарядок автомобиль проехал 4 264 километра.

Это новый мировой рекорд для серийных электромобилей в подобном формате испытаний. Такое расстояние сопоставимо с поездкой из Нью-Йорка в Лос-Анджелес или из Мадрида в Москву, причём на обычном автомобиле без остановок на это потребовалось бы почти двое суток. Xiaomi превзошла прошлогодний рекорд Xpeng Next P7, который составил 3 961 километр, а также оставила позади премиальные модели вроде Porsche Taycan и нового Mercedes-Benz CLA, показавших 3 425 и 3 717 километров соответственно.

Испытание проходило на овальном треке длиной 7,8 километра в китайском Яньчэне. В течение всех 24 часов Xiaomi SU7 Max двигался со скоростью до 240 км/ч. Глава компании Лэй Цзюнь сравнил это испытание с «марафоном на спринтерской скорости». Такой режим крайне нагружает электромобиль из-за сильного нагрева электромоторов и аккумулятора, что обычно приводит к снижению производительности.

Для борьбы с перегревом в SU7 используется специальная система терморегуляции, аналогичная той, что применяется в высокопроизводительной версии SU7 Ultra. Она позволила аккумулятору ёмкостью 101,7 кВт·ч сохранять оптимальную температуру, поддерживать высокую скорость и быстро принимать заряд. За время заезда автомобиль несколько раз останавливался для подзарядки, но задержки были минимальными: благодаря архитектуре на 897 В запас хода в 670 километров восполняется всего за 15 минут.

Ключ к рекорду — обновлённая техническая начинка. Xiaomi SU7 Max модельного года 2026 получил электромоторы V6s Plus, способные раскручиваться до 22 000 оборотов в минуту. Это позволяет автомобилю развивать максимальную скорость 265 км/ч. В обычных условиях запас хода достигает 835 километров на одной зарядке. Силовая установка выдаёт 495 кВт мощности, что эквивалентно примерно 673 лошадиным силам, и 838 Нм крутящего момента.





Большое внимание уделено безопасности. Седан получил усиленный кузов, рассчитанный на серьёзные нагрузки, встроенную защиту от опрокидывания и девять подушек безопасности. При этом автомобиль остаётся полноценным семейным седаном по габаритам: длина составляет 4 997 мм, ширина — 1 963 мм, высота — 1 440 мм, а колёсная база в 3 000 мм обеспечивает просторный салон.

Xiaomi стремительно набирает обороты на рынке электромобилей. Несмотря на то что бренд известен в первую очередь смартфонами, его автомобили быстро завоёвывают популярность. В 2025 году компания поставила более 411 000 электромобилей. Официальный запуск нового поколения Xiaomi SU7 Max запланирован на апрель 2026 года, при этом предзаказы уже принимаются. Стоимость модели составляет 309 900 юаней, что эквивалентно примерно 37 960 евро.

Для автомобиля, способного устанавливать мировые рекорды выносливости и превосходить по динамике многие спорткары, такая цена привлекает внимание водителей по всему миру. Этот тест наглядно показывает, что современные электромобили готовы к экстремальным нагрузкам, а разрыв между традиционными автопроизводителями и технологическими компаниями стремительно сокращается.