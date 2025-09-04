Samsung официально представила новые планшеты премиум-класса Galaxy Tab S11 и Galaxy Tab S11 Ultra. Обе модели получили более яркие дисплеи, тонкий и лёгкий корпус, улучшенную производительность, обновлённый S Pen и расширенные функции многозадачности и продуктивности.

Galaxy Tab S11 оснащён 11-дюймовым QHD+ Dynamic AMOLED 2X экраном, а Galaxy Tab S11 Ultra — 14,6-дюймовым WQXGA+ дисплеем. Максимальная яркость достигает 1000 нит в режиме высокой яркости и 1600 нит для HDR-контента. Панели поддерживают переменную частоту обновления до 120 Гц, имеют антибликовое покрытие и встроенный сканер отпечатков пальцев. Звук обеспечивают четыре динамика с поддержкой Dolby Atmos.





Новые планшеты получили S Pen с шестигранным корпусом, напоминающим обычный карандаш, с улучшенной эргономикой и конусным наконечником для более точного управления.

Толщина и вес устройств уменьшились: Tab S11 — 5,5 мм и 469 г (471 г у версии с 5G), Tab S11 Ultra — 5,1 мм и 690 г (695 г у версии с 5G).





Обе модели работают на мобильном процессоре MediaTek Dimensity 9400+, который считается самым мощным чипом для игр. Он построен по 3-нм техпроцессу, имеет один ядро Cortex-X925 (3,73 ГГц), три ядра Cortex-X4 (3,3 ГГц) и четыре ядра Cortex-A720 (2,4 ГГц), а графический ускоритель Immortalis-G925 обеспечивает почти 5 TFLOPs.

Tab S11 оснащён 12 ГБ оперативной памяти и предлагается с накопителями 128, 256 и 512 ГБ. Tab S11 Ultra имеет 12 ГБ RAM для версий на 256 и 512 ГБ и 16 ГБ для версии на 1 ТБ. Обе модели работают на Android 16 с оболочкой One UI 8 и получат семь поколений обновлений Android.





Samsung улучшила Samsung Notes и функции рисования и письма. Функция Quick Tools обеспечивает быстрый доступ к настройкам, а в Samsung Notes появилась возможность Sticky Notes для удобного создания заметок. Новый режим Samsung DeX позволяет работать с четырьмя отдельными рабочими пространствами, а режим Extended Mode — использовать экран планшета вместе с внешним монитором. В комплекте с аксессуаром Book Cover Keyboard Slim планшеты превращаются в полноценный рабочий инструмент.

Камеры: у обоих планшетов фронтальная на 12 МП, у S11 Ultra на задней панели есть дополнительная 8 МП сверхширокоугольная камера. Ёмкость батарей: Tab S11 — 8400 мА·ч, Tab S11 Ultra — 11 600 мА·ч. Поддерживается быстрая проводная зарядка до 45 Вт.





Подключение: GPS, 5G и поддержка двух SIM-карт (для моделей с сотовой связью), Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 и USB-C 3.2 с пропускной способностью 5 Гбит/с.

Новые планшеты будут доступны в сером и серебристом цветах. Предзаказы начинаются 4 сентября.