Флагман получит Snapdragon 8 Elite Gen 5, а Ace 6 — 120-ваттную зарядку и батарею 7800 мА·ч

Компания OnePlus официально подтвердила: OnePlus 15 и OnePlus Ace 6 представят в Китае 27 октября. После путаницы в предыдущих утечках производитель раскрыл точную дату и впервые показал дизайн младшей модели.

Дизайн и характеристики OnePlus Ace 6

Ace 6 получил металлический корпус, защиту IP68 и закалённое стекло. На задней панели — крупный блок камер, схожий по форме с OnePlus 15, но с более простым двойным модулем: основным и сверхширокоугольным.

Показанная серебристая версия отличается текстурированной задней крышкой и крупной надписью ACE справа. По данным инсайдеров, на старте также появятся более нейтральные цвета.

Смартфон оснащён 1,5K BOE OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и ультразвуковым сканером отпечатков под экраном. За производительность отвечает Snapdragon 8 Elite, а питание обеспечивает аккумулятор 7800 мА·ч с поддержкой 120-ваттной быстрой зарядки.





Что известно о OnePlus 15

Флагман OnePlus 15 построен на новом Snapdragon 8 Elite Gen 5. Устройство получит 165-герцевый OLED-экран 1,5K, батарею 7000 мА·ч, 100-ваттную проводную и 50-ваттную беспроводную зарядку.

Основная камера — тройная:

50 МП Sony LYT-700 (главный сенсор);

(главный сенсор); 50 МП телеобъектив-перископ Samsung JN5 ;

; 50 МП сверхширокоугольная камера.

OnePlus также подтвердила цвета корпуса: Sand Dune, Absolute Black и Mist Purple.