Samsung активно работает над новой версией своего пользовательского интерфейса — One UI 8, основанной на Android 16. По информации от @tarunvats33 на X, бета-программа может стартовать уже в июне 2025 года. Ожидается, что новая версия дебютирует вместе с Galaxy Z Fold 7 и Flip 7 к июлю, и, судя по всему, она будет больше похожа на доработку One UI 7.1, чем на кардинальное обновление.



В отличие от предыдущего выпуска One UI 7, который столкнулся с задержками, Samsung не теряет времени с One UI 8. Внутренние сборки уже тестируются на устройствах Galaxy Z Flip 6 и S25 Ultra, и ожидается, что окончательный релиз состоится в июле или августе 2025 года. Бета-версия позволит пользователям таких устройств, как S25 и Z Fold 6, протестировать обновление заранее и помочь устранить ошибки в течение нескольких месяцев.

Хотя Samsung пока не раскрывает официальную информацию о запуске бета-версии, обычно такие новости появляются за несколько дней до старта программы.



One UI 8 на базе Android 16 может не содержать значительных изменений по сравнению с предыдущими версиями. Ожидается, что она будет представлять собой более полированную версию One UI 7.1 с улучшенной анимацией и новыми функциями, такими как видеообзоры с использованием искусственного интеллекта. Эта спешно разработанная временная шкала позволяет избежать отдельного выпуска версии 7.1 и выравнивает цикл обновлений Samsung после проблем с One UI 7.

Сначала One UI 8 появится на устройствах S25 и складных моделях, а затем будет доступна для более старых устройств. Хотя это обновление не станет революционным шагом вперед, его ранняя бета-версия и запуск демонстрируют стремление Samsung оставаться на передовой в мире Android 16. Будет ли оно столь же впечатляющим, как обновленная панель быстрого доступа в One UI 7? Ответы мы получим уже в июне с выходом бета-версии.