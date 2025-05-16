На выставке SID 2025 компания Samsung Display показала новейшую OLEDoS-панель для XR-устройств. Экран поражает техническими характеристиками: яркость до 15 000 нит, частота 120 Гц и плотность пикселей 5000 ppi — больше, чем у любого смартфона или телевизора.

Новая панель — это 1,4-дюймовый дисплей с технологией OLED-on-Silicon, предназначенный для гарнитур дополненной, виртуальной и смешанной реальности. Компания отмечает, что по чёткости изображение превосходит даже 8K-телевизоры. Также панель охватывает 99% цветового пространства DCI-P3 — это уровень профессиональных дисплеев.

Samsung Display активно развивает OLEDoS-технологии — это OLED-дисплеи, в которых органические материалы наносятся прямо на кремниевую подложку. Такой подход позволяет делать пиксели микроскопическими, а значит — достигать невероятной плотности изображения при минимальных размерах экрана. Это особенно важно для XR-гарнитур, где пространство ограничено, а качество картинки критично.

Помимо основной новинки, компания показала и RGB-версию OLEDoS-панели с плотностью 4200 ppi и рекордной яркостью 20 000 нит. Для сравнения: предыдущая модель от Samsung достигала максимум 5000 нит, а на CES 2025 был показан прототип с 10 000 нит. Новый дисплей — самый яркий из всех, что компания когда-либо разрабатывала в этом классе.

OLEDoS-панели выпускаются в двух вариантах:

с белым источником света и RGB-фильтрами,

или с отдельными RGB-субпикселями без фильтров — именно такая конфигурация обеспечивает максимальную яркость и точность передачи цвета.

Хотя новые панели не предназначены для ближайшей XR-гарнитуры Samsung, они задают вектор развития всего рынка. Ранее, в 2023 году, компания приобрела американскую eMagin — одного из лидеров в области Micro OLED и OLEDoS. Это усилило позиции Samsung в сегменте дисплеев для будущих XR-устройств.