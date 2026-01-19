Почти десять лет спустя после выхода AM4-сокета платформа остаётся релевантной не только в тестах производительности, но и в продажах. Ryzen 7 5800X3D, который многие считают лучшим игровым процессором всех времён, продолжал активно раскупаться в период праздничных продаж, и причин для этого более чем достаточно. Это лучший процессор для игр в DDR4-платформе, а поскольку оперативная память стала запретительно дорогой для новых сборок и апгрейдов, многие игроки обратились к старшей платформе ради экономии.

5800X3D лидирует в продажах среди всех процессоров AM5 во время праздников

DDR4 показывает возраст в нише высокоскоростных применений

Дороговизна DDR5 и новых платформ толкает пользователей на AM4-апгрейды

Решение для игроков, которые хотят сэкономить

5800X3D лидирует в продажах не потому, что он тайно недооценён. Он продаётся лучше всех потому, что решает ту задачу, с которой на самом деле сталкиваются геймеры: апгрейд процессора в уже существующей системе. Большинство людей не собирают компьютеры с нуля. Они используют вполне работоспособные AM4-системы с Ryzen 5 3600, 3700X, 5600X или чем-то подобным, и им нужны дополнительные кадры без дорогостоящего приобретения нового процессора, оперативной памяти и целой новой платформы.

5800X3D — это самый прямой ответ на это желание. Он встаёт в огромное количество материнских плат с простым обновлением BIOS, работает с уже имеющейся DDR4-памятью пользователя и приносит ощутимый прирост производительности в играх. Несмотря на довольно высокую цену на вторичном рынке, это выглядит умнейшим выбором для тех, кто ищет прямую замену процессора без замены всей системы.

DDR5 действительно быстрее, но цена велика

На бумаге DDR5 имеет гораздо большую пропускную способность чем DDR4 и современные комплекты типа DDR5-6000 или DDR5-7200 могут обеспечивать высокочастотные игровые нагрузки намного лучше, чем классические DDR4-3200 и DDR4-3600, которые используют большинство владельцев AM4. В некоторых привязанных к процессору титулах при разрешении 1080p это преимущество проявляется явно, и DDR5 может быть впереди на десятки процентов в зависимости от конфигурации памяти и движка игры. Однако по мере увеличения разрешения эти преимущества исчезают весьма быстро. Всё зависит от того, какие игры вы играете и насколько ограничены вы графическим процессором.

Современные игры требуют больше от оперативной памяти

Современные игры всё чаще подходят к лимитам видеопамяти GPU с текстурами, которые постоянно растут в размере, и количеством сущностей, которые требуется загружать в видеопамять. Когда игра исчерпывает видеопамять на вашем GPU, она начинает помещать ресурсы в системную памяти, создавая нагрузку на шину PCIe для перемещения данных туда-сюда. Именно тогда возникают классические проседания FPS из-за нехватки видеопамяти, когда средний FPS выглядит приемлемо, но 1-процентные минимумы становятся неиграбельными.





Даже если у вас хватает системной памяти, её скорость имеет значение. Системы на DDR5 будут справляться с этим более изящно, чем системы, всё ещё работающие на DDR4. Кроме того, если вы всё ещё на DDR4, вероятнее всего у вас видеокарта с видеопамятью менее 10 ГБ, а это значит, что вы начнёте натыкаться на лимиты памяти всё чаще, по мере того как игры становятся всё более требовательны.

Для большинства игроков DDR4 достаточно

В подавляющем большинстве сценариев ваша DDR4-память по-прежнему является более чем достаточной для приемлемой производительности в 2026 году. Если у вас её достаточно, вы не должны натыкаться на проблемы из-за скорости памяти. Даже игры, которые сильно нагружают процессор, будут работать приемлемо на 5800X3D. Это такой мощный процессор, и доказательство этого в тестах. Ничто ещё не вытеснило его с вершины графиков производительности, несмотря на его возраст почти в четыре года. Такая долговечность не имеет аналогов, независимо от скорости оперативной памяти.

AM4 платформа ещё не закончилась

5800X3D — это доказательство того, что AMD создала AM4 слишком хорошей. Для каждого, кто использует старую систему на Ryzen, это по-прежнему наиболее удовлетворительный апгрейд, который вы можете сделать: вставить его, обновить BIOS, и вдруг ваш компьютер ощущается так, будто пропустил целое поколение. Цены на подержанные 5800X3D весьма дикие на вторичном рынке, учитывая, что процессор когда-то стоил всего 270 долларов на определённом этапе своего жизненного цикла. Даже несмотря на то, что сейчас цена более чем вдвое выше, это выглядит выгодой по сравнению с текущими ценами на оперативную память.