Польский разработчик Techland сообщил об убытках в размере 130 миллионов злотых (примерно 37,3 миллиона долларов), сообщает польское издание Puls Biznesu. Эти потери объясняются решением компании прекратить работу над двумя проектами.

На данный момент неизвестно, какие именно проекты были отменены.

В 2022 году Techland объявила о разработке новой фэнтезийной RPG с открытым миром. Деталей о проекте было немного, но компания сообщила, что формирует новую команду, в которую вошли ветераны RPG-жанра.

В составе этой команды оказались бывшие сотрудники CD Projekt Red, включая директора по открытым мирам Бартоша Охмана (Cyberpunk 2077, The Witcher 3: Wild Hunt), директора по повествованию Каролину Стахыру (The Witcher 2, The Witcher 3) и ведущего сценариста Аркадиуша Боровика (The Witcher 2, The Witcher 3).





В 2023 году генеральный директор Techland Павел Марчевка заявил: «Наша фэнтезийная RPG с открытым миром уже превращается во что-то по-настоящему особенное. Мы стремимся к тому, чтобы эта игра оправдала ожидания».

Ранее в этом году Techland также анонсировала продолжение франшизы Dying Light с несколькими новыми проектами. Однако теперь остаётся неясным, какие из них будут продолжены.





Последним релизом студии стала игра Dying Light 2: Stay Human, выпущенная в 2022 году. Игра получила положительные отзывы и показала высокие продажи — пять миллионов копий за первый месяц.

Следующим проектом компании станет Dying Light: The Beast, выход которого намечен на это лето. Изначально анонсированное в августе дополнение к Dying Light 2, оно в итоге выросло в самостоятельную игру. По словам Techland, «после двух лет работы масштаб и объём проекта изменились настолько, что он превратился в отдельный, завершённый опыт».