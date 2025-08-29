Компания Lenovo анонсирует новые инновационные разработки, которые могут изменить представление о мобильных устройствах. На предстоящей выставке IFA 2025 в Берлине бренд представит концептуальный ноутбук с уникальным вращающимся дисплеем и интеллектуальной подставкой, использующей искусственный интеллект.

По информации, опубликованной изданием The Verge и утечкам инсайдера Эвана Бласса, новый ноутбук, получивший внутреннее название «Project Pivo», оснащён дисплеем, который можно независимо от крышки поворачивать на 90 градусов, переводя его в портретный режим. Механизм вращения, скорее всего, включает сложный, пока не раскрытый, механизм, обеспечивающий плавное и удобное использование.





Кроме того, Lenovo представит подставку для ноутбука с функциями искусственного интеллекта. Она использует внутренние датчики — микрофон, камеру и другие — для определения положения пользователя и автоматической настройки угла наклона устройства, что обещает повысить комфорт и эргономику работы.

Хотя такие концепты вызывают интерес, эксперты отмечают, что механические части и сложные системы могут привести к сбоям и неудобствам в повседневной эксплуатации. Тем не менее, Lenovo продолжает экспериментировать и внедрять инновации, и некоторые идеи, возможно, найдут своё место в будущих продуктах.





Ожидается, что на выставке IFA 2025 компания представит более подробную информацию о своих концептах, а также продемонстрирует первые прототипы. Следите за новостями — возможно, именно эти разработки станут следующими трендами в мире ноутбуков.