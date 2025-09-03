Acer анонсировала новый ноутбук Swift Air 16 (SFA16-61M), пополнивший серию тонких и легких устройств Swift. Модель рассчитана на профессионалов, которым важна мобильность без компромиссов в производительности: вес ноутбука составляет менее 1 кг, при этом он оснащён экраном 16 дюймов и современными возможностями искусственного интеллекта.

Производительность на базе AMD Ryzen AI

В основе Swift Air 16 — процессоры AMD Ryzen AI 300-го поколения, включая Ryzen AI 7 350. Они обеспечивают высокую производительность в задачах видеосвязи, редактирования и потоковой передачи, а также оптимизированы для локальных ИИ-приложений.





Ноутбук относится к категории Copilot+ PC и поддерживает новые возможности Windows: Recall (предварительная версия), Click to Do (предварительная версия) и улучшенный поиск. Эти инструменты помогают ускорить работу, упростить совместную деятельность и автоматизировать повседневные задачи.

Дизайн и дисплей

Корпус Swift Air 16 выполнен из магниево-алюминиевого сплава, что делает его прочным и одновременно лёгким — вес не превышает 1 кг, что делает модель одним из самых лёгких 16-дюймовых ноутбуков на рынке.





Пользователям доступны два варианта экрана с соотношением сторон 16:10:

16-дюймовый WQXGA+ AMOLED с частотой обновления 120 Гц, яркостью до 400 нит и охватом DCI-P3;

WUXGA IPS с частотой обновления 60 Гц.

AMOLED-панель отличается глубокими цветами и высокой четкостью изображения, что делает её особенно привлекательной для дизайнеров и фрилансеров.





Камера, звук и коммуникации

Swift Air 16 оснащён 2-Мп FHD IR-камерой с защитной шторкой, поддержкой Windows Hello и улучшенной работой в условиях низкой освещенности. Для видеозвонков и мультимедиа предусмотрены два микрофона и стереодинамики.

Модель получила два полнофункциональных порта USB Type-C, USB 3.2 Type-A и HDMI 1.4 с поддержкой HDCP. Подключение к сети обеспечивают Wi-Fi 6E и Bluetooth последнего поколения.





Цена и доступность

Acer Swift Air 16 (SFA16-61M) появится в продаже в регионе EMEA в ноябре по цене от €999.