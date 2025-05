На выставке Computex 2025 компания ASUS анонсировала обновление сразу двух линеек ноутбуков — творческой серии ProArt и хромбуков. Главной новинкой стал ноутбук ASUS ProArt A16 с процессором Ryzen AI 9 HX, видеокартой RTX 5070 и большим 16-дюймовым OLED-дисплеем 4K. Устройство ориентировано на работу с генеративным ИИ и входит в категорию Copilot+ PC.

ProArt A16 получил корпус из чёрного алюминия с незаметными петлями и покрытие, устойчивое к отпечаткам пальцев. Толщина корпуса составляет около 13 мм, а внутри установлены компоненты, соответствующие требованиям Windows для работы с ИИ: процессор AMD Ryzen AI 9 HX и видеокарта NVIDIA RTX 5070 для ноутбуков. Помимо стандартных функций Copilot+, ASUS включает фирменные локальные приложения — StoryCube и MuseTree — для генерации контента прямо на устройстве.

Хромбуки ASUS получили ИИ и новые конфигурации

Помимо ProArt, ASUS обновила линейку хромбуков, включая модели с поддержкой Google Gemini. ASUS Chromebook Plus CX34 оснащён 14-дюймовым экраном с возможностью полного разворота, веб-камерой 1080p и чипом Intel Core i5. Объём оперативной памяти — до 8 ГБ LPDDR5. Благодаря этому ноутбук способен запускать ИИ-функции локально и получает приоритетный доступ к расширенной версии Gemini.

Стандартные модели CX14 и CX15 оснащаются процессором Intel N355, до 8 ГБ оперативной памяти и накопителем до 256 ГБ. Обе версии предлагают широкий набор портов, включая HDMI, и доступны в нескольких цветах: синем, серо-серебристом и серо-зелёном с матовым или текстурным покрытием. Модель CX14 доступна также в версии Chromebook Plus с расширенными ИИ-возможностями.

Цены и доступность

ASUS ProArt A16 поступит в продажу в США во втором квартале 2025 года по цене от $2500. Купить его можно будет в фирменном онлайн-магазине ASUS и в Best Buy. Chromebook Plus CX34 уже доступен по цене от $400 в Walmart и Best Buy. Chromebook CX14 стартует с $279, версия CX14 Plus — с $429, а CX15 — с $220. Будут ли новинки доступны в России и по какой цене — пока неизвестно.