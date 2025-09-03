Компания Acer показала новый ноутбук Swift 16 Air. Его главное преимущество — вес: всего чуть больше 900 граммов, что легче даже 13-дюймового MacBook Air.

Модель доступна в двух версиях: с IPS-дисплеем и с AMOLED-панелью. Последний вариант немного тяжелее — около 1,1 кг.





Ноутбук оснащается процессорами AMD Ryzen AI 300 Series вплоть до AI 7 350 и графикой AMD Radeon. Заявленное время автономной работы — до 13 часов. Также устройство получило веб-камеру с шторкой приватности, два порта USB-C, два USB-A, HDMI, а также стереодинамики и два микрофона.

Swift 16 Air появится в продаже в ноябре в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке. Стоимость в Европе стартует примерно от 1 160 долларов.





Помимо этого, Acer представила TravelMate X4 AI — лёгкий ноутбук Copilot+ PC на базе Intel Core Ultra. Он весит менее 1,3 кг, соответствует военному стандарту прочности MIL-STD810H и поступит в продажу уже в сентябре по цене от 1 400 долларов.