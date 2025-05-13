В России предложили ограничить доступ подростков к банковским услугам без участия родителей.Законопроект, предусматривающий обязательное письменное согласие законных представителей на открытие банковского счёта для несовершеннолетнего, уже внесён в Госдуму. Его главная цель — предотвратить вовлечение подростков в мошеннические схемы.

Защита подростков от преступных схем

По действующему законодательству граждане РФ с 14 лет могут самостоятельно открывать счета и оформлять банковские карты. Этим всё чаще пользуются злоумышленники. Преступники входят в доверие к подросткам и предлагают оформить карту за небольшое вознаграждение, после чего через неё могут проходить незаконные операции, включая обналичивание средств, похищенных у других граждан.

«Подростков фактически используют как посредников, а их родители не знают о происходящем», — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале.

«Закон направлен на защиту несовершеннолетних от необдуманных поступков и участия в преступлениях».

Почему это важно?

По данным экспертов, объём выдачи банковских карт подросткам ежегодно растёт на 20–25%, а к 2023 году клиентами банков стали более 2 миллионов несовершеннолетних. Однако вместе с ростом доступности финансовых услуг увеличиваются и риски.

«Сегодня дети становятся активными пользователями цифровых сервисов, в том числе банковских. Но при этом им часто не хватает опыта и понимания последствий. Этим пользуются мошенники», — отметил Антон Немкин, член комитета Госдумы по информационной политике и координатор проекта «Цифровая Россия».

Что предлагает законопроект?

Согласно новому документу, банки не смогут заключать договоры с подростками в возрасте от 14 до 18 лет без письменного разрешения родителей или опекунов. Это касается не только открытия счетов, но и выпуска карт или использования любых финансовых инструментов.

Законопроект предполагает внесение поправок в Гражданский кодекс РФ. Его авторами выступили депутаты от партии «Единая Россия» Сергей Неверов и Наталья Костенко.

Поддержку инициативе ранее выразил и президент Владимир Путин, поручив правительству ускорить принятие мер, которые защитят несовершеннолетних от рисков при использовании банковских сервисов.

Контроль — это не запрет, а защита

По мнению авторов инициативы, речь не идёт об ограничении прав подростков, а скорее о создании дополнительного механизма контроля и безопасности.