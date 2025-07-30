Озон-банк приступил к развёртыванию собственной банкоматной сети. До конца 2025 года планируется установка 350 устройств, которые появятся в пунктах выдачи заказов и торговых точках. Это должно частично компенсировать отсутствие отделений и обеспечить клиентам доступ к наличным операциям.

Банкоматы появятся в ПВЗ и торговых центрах

Как сообщили в банке, первые 12 банкоматов уже установлены в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Устройства размещаются в партнёрских ПВЗ и магазинах, где владельцы дали согласие на их установку. До конца года планируется масштабировать проект до 350 точек.

По словам гендиректора «Озон Финтеха» Ваэ Овасапяна, внедрение банкоматов призвано восполнить потребность клиентов в офлайн-взаимодействии с банком: «Части клиентов, которые используют наличные, нужен офлайн-контакт с банком, поэтому мы решили выйти в мир с помощью банкоматов».

Функциональность устройств пока ограничена стандартными операциями — снятие и пополнение, но в будущем в Озон-банке обещают расширение возможностей.

Банкоматы как инструмент снижения затрат

В настоящий момент держатели карт Озон-банка могут пользоваться сетью банкоматов ВТБ без комиссии. Однако, как сообщил источник “Ъ” на банковском рынке, за каждую такую операцию Озон-банк платит около 2 % комиссии. При этом покупка 350 собственных устройств обойдётся банку в 700 млн рублей.

По расчётам аналитиков, чтобы окупить эти вложения, необходимо перенаправить через банкоматы около 35 млрд рублей. Впрочем, аналогичная стратегия уже оправдала себя у Т-Банка, который начинал без отделений и позднее также построил свою сеть устройств.





Эксперты сомневаются в быстрой окупаемости проекта

Специалисты указывают, что у проекта есть как сильные, так и слабые стороны. С одной стороны, наличие банкоматов позволит развивать продуктовую линейку — например, пополнение депозитов и погашение кредитов. С другой — основная аудитория Озон-банка привыкла к цифровым сервисам и редко использует наличные.

Кроме того, по мнению главы Ассоциации участников рынка электронных денег Виктора Достова, банкоматы могут быть полезны для удалённой идентификации клиентов — особенно в свете возможного запрета на использование агентов. При этом он отмечает: «Цена банкомата сейчас относительно невелика, такой эксперимент вполне оправдан».

Однако профессор РАНХиГС Алексей Войлуков считает, что финансовая модель Озон-банка иная, чем у конкурентов: «Банк обслуживает нужды маркетплейса, а не является универсальным финансовым институтом». Он также подчёркивает, что банкоматы не воспринимаются клиентами как замена полноценного офиса, особенно в контексте обслуживания.

Банкоматы теряют актуальность, но могут быть полезны банку

По данным Сбербанка, в последние два года резко снизился спрос на дополнительные банкоматные сервисы — оплаты ЖКХ, услуг и др. Всё это перешло в мобильные приложения. Сегодня банкоматы в основном используются для базовых операций, и, по мнению экспертов, в условиях снижения потребности в наличных, инвестиции в инфраструктуру могут оказаться трудноокупаемыми.

Глава ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров также подчёркивает, что поддержание банкоматной сети требует значительных расходов — от инкассации до аренды и обслуживания, что делает экономику проекта достаточно напряжённой.