Банк ДОМ.РФ вместе с финансовым маркетплейсом Сравни при поддержке Ассоциации ФинТех внедрили новый сервис цифровой ипотеки. Теперь оформить заявку можно онлайн через стандартизированные Открытые API. Первую дистанционную заявку уже подал житель Нижегородской области на покупку квартиры в новостройке.

Новый этап цифровизации ипотечных услуг

В октябре 2024 года на форуме Финополис партнёры подписали соглашение о запуске пилотного проекта. Как отметил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Николай Козак, несмотря на добровольный характер внедрения Открытых API, банк уже активно тестирует технологию. Все процессы выстроены с учётом требований регулятора к информационной безопасности.

Как работает новый сервис

Теперь клиентам доступна цифровая подача заявок через платформу Сравни. Обмен данными между маркетплейсом и банком происходит по защищённым протоколам Открытых API, разработанным Банком России. Таким образом, клиенты получают решения по ипотеке быстрее и без лишних бюрократических процедур.

Пока через API реализована только подача заявок. В дальнейшем планируется перевести на эту технологию и остальные этапы ипотечного процесса.

Преимущества для клиентов и банков

По словам заместителя председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексея Косякова, интеграция Открытых API сократила время оформления заявки с нескольких часов до нескольких минут. При этом банк снизил трудозатраты сотрудников и минимизировал операционные риски. Кроме того, использование открытых стандартов даёт участникам рынка возможность быстрее запускать новые сервисы. В результате улучшается качество услуг и повышается эффективность работы всей отрасли.