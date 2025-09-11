На автосалоне в Мюнхене компания Hyundai представила концепт нового компактного электромобиля под суббрендом Ioniq. Прототип под названием Concept Three должен стать основой для будущей серийной модели, которая, как ожидается, выйдет на рынок в 2026 году под именем Ioniq 3.
Дизайн и особенности экстерьера
Hyundai называет новинку «аэрохэтчбеком» со «скульптурным кузовом». У автомобиля почти вертикальная дверь багажника и фирменные пиксельные элементы Ioniq на передней и задней панели. Базовый стальной серый цвет контрастирует с лимонными вставками на стёклах и колёсных дисках, придавая машине «космический» вид.
По размерам Concept Three достигает 4288 мм в длину, что делает его конкурентом электрического Volkswagen Golf.
Интерьер: яркий и экологичный
Салон выполнен в ярких цветах — жёлтый оттенок плавно переходит в розовый. Вместо большого тачскрина предусмотрена панель из настраиваемых виджетов, которую водитель может адаптировать под себя.
Сиденья получили ковшеобразную форму и обиты экологичными материалами, включая текстиль из переработанных океанических отходов и алюминиевую пену.
Особое внимание Hyundai уделила цифровому помощнику — виртуальному персонажу по имени г-н Пикс, который знакомит водителя с функциями автомобиля и элементами дизайна.
Ожидаемые характеристики серийной версии
Хотя официальных технических данных пока нет, эксперты предполагают, что Ioniq 3 получит:
- электрическую архитектуру на 400 В, аналогичную Kia EV4,
- версии с одним или двумя электромоторами,
- запас хода до 630 километров на одной зарядке.
Производство модели будет ориентировано на европейский рынок, где спрос на компактные электромобили стабильно растёт.