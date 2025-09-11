На автосалоне в Мюнхене компания Hyundai представила концепт нового компактного электромобиля под суббрендом Ioniq. Прототип под названием Concept Three должен стать основой для будущей серийной модели, которая, как ожидается, выйдет на рынок в 2026 году под именем Ioniq 3.

Дизайн и особенности экстерьера

Hyundai называет новинку «аэрохэтчбеком» со «скульптурным кузовом». У автомобиля почти вертикальная дверь багажника и фирменные пиксельные элементы Ioniq на передней и задней панели. Базовый стальной серый цвет контрастирует с лимонными вставками на стёклах и колёсных дисках, придавая машине «космический» вид.





По размерам Concept Three достигает 4288 мм в длину, что делает его конкурентом электрического Volkswagen Golf.

Интерьер: яркий и экологичный

Салон выполнен в ярких цветах — жёлтый оттенок плавно переходит в розовый. Вместо большого тачскрина предусмотрена панель из настраиваемых виджетов, которую водитель может адаптировать под себя.





Сиденья получили ковшеобразную форму и обиты экологичными материалами, включая текстиль из переработанных океанических отходов и алюминиевую пену.

Особое внимание Hyundai уделила цифровому помощнику — виртуальному персонажу по имени г-н Пикс, который знакомит водителя с функциями автомобиля и элементами дизайна.





Ожидаемые характеристики серийной версии

Хотя официальных технических данных пока нет, эксперты предполагают, что Ioniq 3 получит:

электрическую архитектуру на 400 В , аналогичную Kia EV4,

, аналогичную Kia EV4, версии с одним или двумя электромоторами,

запас хода до 630 километров на одной зарядке.

Производство модели будет ориентировано на европейский рынок, где спрос на компактные электромобили стабильно растёт.



