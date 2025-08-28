Компания Dreame, известная своими пылесосами, беспроводными уборочными системами, умными швабрами, фенами и роботизированными газонокосилками, официально объявила о выходе в автомобильную индустрию. Более того, её первым транспортным средством станет полностью электрический суперкар, который, по словам компании, сможет соперничать с Bugatti Veyron.

Первый автомобиль Dreame планируется выпустить в 2027 году. Он получит электродвигатели собственной разработки.





Такой шаг выглядит особенно интересным, учитывая, что первые слухи в прошлом году говорили о планах по созданию EREV (гибрида с расширителем запаса хода), который должен был выйти и на европейский рынок.

Dreame отмечает, что готовилась к выходу в автопром ещё с 2013 года и собрала команду из тысячи специалистов для работы над проектом.





Компания рассчитывает выделиться за счёт создания интеллектуальной экосистемы, чего обычно не встретишь в традиционных автомобилях класса люкс. Суперкар Dreame будет интегрироваться с умным домом и мобильными устройствами.