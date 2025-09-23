Производство седана Lada Aura фактически завершилось ещё в июле 2025 года. Несмотря на планы выпускать тысячи машин, спрос оказался минимальным: за восемь месяцев продано всего 792 автомобиля, сообщает Mash.

Продажи и покупатели

Среди купивших 53% составили частные владельцы, а 47% — корпоративные клиенты. Однако интерес был слабым даже у компаний: отмечались жалобы на шум, сбои электроники, дефекты тормозной системы, проблемы с вариатором и отсутствие климат-контроля при цене от 2,6 млн рублей.

Даже в регионах-лидерах продаж — Самарской области, Москве и Санкт-Петербурге — у дилеров остались непроданные экземпляры.

Планы и реальный выпуск

Согласно первоначальному графику, до конца 2024 года планировалось выпустить 3 тысячи машин, а в 2025-м — ещё 8 тысяч. По оценке дилеров, реально произведено не более 5–6 тысяч.





Lada Aura собиралась на той же линии, что и Vesta, и предлагалась в двух комплектациях:

Premier — от 2,6 млн рублей,

— от 2,6 млн рублей, Status — от 2,8 млн рублей.

Разница между ними ограничивалась кожаным салоном, увеличенными колёсами и полной запаской вместо «докатки».





Позиция компании

В пресс-службе «Автоваза» заявили, что производство продолжается «в объёмах, необходимых рынку», и проблем на конвейере нет.