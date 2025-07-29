Крупнейший автопроизводитель России ушёл в корпоративный отпуск — конвейеры остановлены до 17 августа.

АвтоВАЗ приостановил производство автомобилей Lada и Xcite на три недели — с 28 июля по 17 августа. Об этом говорится в официальном сообщении компании. Причина — запланированный корпоративный отпуск, во время которого на заводах проведут техническое обслуживание, ремонт и модернизацию оборудования.

Что происходит на предприятиях

Пауза коснулась как головной площадки АвтоВАЗа, так и «Автозавода Санкт-Петербург», где сейчас выпускаются кроссоверы Xcite — X-Cross 7 и X-Cross 8. Этот завод ранее принадлежал Nissan.

Кроме технических работ, производственные площадки займутся улучшением условий труда. Для сотрудников, продолжающих работу в период отпуска, сохранены трансферы и питание в столовых.

Продажи падают: рынок не успевает за производством

По данным «Автостата», за первое полугодие 2025 года АвтоВАЗ реализовал 155,4 тыс. автомобилей Lada — это на 25 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Спрос на Xcite ещё ниже: всего около 3,5 тыс. проданных машин за январь–июнь. При этом в лучшие месяцы (сентябрь–октябрь 2024 года) бренд продавал более 1000 машин, а сейчас — не более 500 в месяц.

Несмотря на это, речи о закрытии завода или резком сокращении производства не идёт. Однако аналитики не исключают перехода на четырёхдневную рабочую неделю. Такой сценарий уже реализован на других крупных автозаводах — КамАЗе и ГАЗе.

Если решение будет принято, это станет первым случаем для АвтоВАЗа с 2022 года, когда автоконцерн уже был вынужден вводить сокращённую неделю из-за резкого разрыва связей с зарубежными поставщиками.