Компания OnePlus представила OxygenOS 16 — новую версию своей фирменной оболочки, построенную на философии «Intelligently yours». Обновление делает акцент на развитии искусственного интеллекта и приносит самые продвинутые функции в истории OnePlus. В центре новой системы находится Plus Mind — персональный интеллект, который анализирует действия пользователя и систематизирует данные в пространстве Mind Space. Этот раздел служит своеобразным центром управления личной информацией и контентом.

Plus Mind умеет понимать контекст сохранённого контента и поддерживает создание длинных скриншотов, полностью сохраняющих нужные фрагменты в Mind Space. В OxygenOS 16 также появилась интеграция с Google Gemini — теперь помощник может обращаться к данным из Mind Space и использовать их для персонализированных советов и решений. Например, можно попросить Gemini составить план оформления интерьера, исходя из сохранённых идей и изображений.

Обновление также расширяет возможности набора инструментов AI Productivity Suite. Функция AI Writer теперь умеет создавать интеллект-карты, графики и подписи для соцсетей, а AI Scan превращает документы в редактируемые PDF-файлы. Для любителей фото и видео предусмотрены функции AI Portrait Glow, улучшающая портреты, и AI Perfect Shot, оптимизирующая снимки. Кроме того, в разделе AI PlayLab можно тестировать экспериментальные инструменты, такие как генератор изображений YumSee и Party Up, превращающий фото в короткие видеоролики.

OnePlus улучшила производительность системы благодаря технологии Parallel Processing 2.0, которая ускоряет анимации и делает интерфейс плавнее. Появилась функция Seamless Cross-Ecosystem Connectivity, обеспечивающая улучшенное взаимодействие с ПК на Windows и Mac, а также с Apple Watch — теперь синхронизируются даже уведомления.

OxygenOS 16 получила обновлённый внешний вид и расширенные возможности настройки. Появилась новая тема Flux Theme 2.0 с поддержкой MotionPhotos и видеообоев, а интерактивная система уведомлений Fluid Cloud теперь работает с приложениями сторонних сервисов, включая Spotify, службы доставки и спортивные приложения. Интерфейс стал визуально мягче — с округлыми элементами и прозрачными панелями.





Особое внимание уделено безопасности: функция Private Computing Cloud обеспечивает надёжную защиту данных при их обработке процессором и видеочипом.

На планшетах OnePlus система предложит масштабируемые иконки, док-панель на 18 приложений и улучшенный Open Canvas, который позволяет одновременно использовать до пяти приложений. Также добавлена поддержка виртуального трекпада и перетаскивания файлов между устройствами.

Приложение «Фото» получило встроенные инструменты редактирования видео — можно обрезать ролики, добавлять музыку, текст и создавать MotionPhotos.

Первым устройством с предустановленной OxygenOS 16 станет OnePlus 15, премьера которого состоится 27 октября в Китае. Позже обновление станет доступно и для других моделей компании. Новый флагман будет конкурировать с Samsung Galaxy S26 и iPhone 17, а сама OxygenOS 16 станет ответом OnePlus на iOS 26.