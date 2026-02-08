Амбициозный проект Trump Mobile, стартовавший с громких обещаний о создании «первого истинно американского смартфона», столкнулся с реальностью глобальных производственных цепочек и экономических расчётов. Согласно расследованию The Verge, финальная версия устройства T1 будет стоить до $999 вместо изначально заявленных $499, а сборка перенесена из США в Азию с финальной доводкой в Майами.

Изначально компания, основанная тремя бывшими сотрудниками администрации Дональда Трампа, позиционировала T1 как продукт, «с гордостью разработанный и произведённый в Соединённых Штатах». Однако в интервью The Verge руководители проекта Дон Хендриксон и Эрик Томас признали, что полный цикл производства в США оказался экономически нецелесообразным. На сайте Trump Mobile формулировка сменилась на более размытую: «с американскими руками за каждым устройством», что подразумевает лишь заключительные этапы сборки и проверки качества во Флориде.

Дизайн смартфона также претерпел изменения. Согласно последним рендерам, тройная камера, ранее копировавшая вертикальный блок iPhone, теперь расположена в виде смещённого вертикального ряда, что отличает устройство от Apple-образцов. Технические характеристики остаются неизвестными, хотя ранее компания намекала на использование процессоров MediaTek и акцент на «безопасность и приватность» с предустановленными приложениями для консервативной аудитории.

Ценовая политика стала самым болезненным компромиссом. Ранние инвесторы, внесшие депозит $100, получат устройство по «вводной цене» $499, но для новых покупателей стоимость составит $699–$999 в зависимости от конфигурации. Это ставит T1 в один ряд с флагманами Samsung и Apple, лишая его ключевого ценового преимущества. Официальная дата релиза по-прежнему не определена — на сайте указано лишь «позже в этом году», хотя первоначально поставки планировались к выборам 2024 года.