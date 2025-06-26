Компания Trump Mobile тихо удалила с сайта утверждения о том, что смартфон T1 производится в Америке. Вместо конкретных заявлений о месте изготовления появились размытые формулировки о «гордом американском дизайне».

Всего через 10 дней после анонса беспроводного сервиса Trump Mobile и золотого смартфона T1 компания изменила описание устройства на официальном сайте. Ранее Trump Organization заявляла, что телефон будет производиться в США, однако эксперты сомневались в реальности таких планов.

Что изменилось на сайте Trump Mobile

Как заметили журналисты The Verge, страница смартфона T1 на сайте Trump Mobile была обновлена без объявлений. Фраза «с гордостью произведён в Америке» исчезла со страницы товара. Вместо неё появилось описание «американский гордый дизайн».

Более существенные изменения коснулись другого утверждения компании. Заявление «с гордостью произведён прямо здесь, в США» заменили на расплывчатое «воплощён в жизнь прямо здесь, в США». Теперь Trump Mobile утверждает, что за каждым устройством стоят «американские руки».





Главная страница также изменилась

Аналогичные правки затронули главную страницу Trump Mobile. Ранее она призывала предзаказать телефон T1 «ПРОИЗВЕДЁННЫЙ В США» и указывала дату поставки — сентябрь. Сейчас упоминания о производстве в США исчезли полностью, а информация о сроках доставки удалена.

Сомнения экспертов в возможности производства смартфонов в США оказались обоснованными. В стране отсутствует инфраструктура для изготовления критически важных компонентов мобильных устройств, что делает полный цикл производства практически невозможным.



